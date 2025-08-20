С 107 жалби за миризми и прашна синя мъгла търновци заляха екоинспекцията през юли

Рекордни 107 жалби за силна миризма на дървесина и замърсяване на въздуха с прахови частици са подали търновци само за юли в Регионалната инспекция по околната среда.

Извършени са осем обхода в града и три проверки на „Кроношпан България", сочен в сигналите като източник на праха и миризмите. При обходите на 3, 4, 22 и 25 юли в старата столица, е установена специфична миризма на дървесина и наличие на мъгла със синкав оттенък в част от обследваните райони. Местата са извън границите на производствената площадка на дружеството, което представлява неизпълнение на Условие №9.4.1. от Комплексно разрешително, уточняват в месечния отчет за контролната си дейност от РИОСВ.

От инспекцията уточняват, че ще бъдат предприети действия по налагане на административно-наказателна отговорност на оператора на инсталацията.

На 23 и 24 юли 2025 г. е извършена комплексна проверка на инсталацията за производство на дървесни плоскости, стопанисвана от „Кроношпан", за съответствието на работата на предприятието с изискванията на условията и сроковете в Комплексно разрешително. В проверката участие взели още еко експерти от Стара Загора и представители на Община Велико Търново и Общинския съвет.

По време на обхода на 23 юли, на дървесна площадка е установено съхраняване на открито на фина фракция дървесен прах за изгаряне в горивните инсталации на дружеството. "Предвид вида и свойствата на прахообразния дървесен материал, както и влиянието на атмосферните условия (скорост и посока на вятъра) са на лице предпоставки за образуване на неорганизирани емисии от фини прахови частици. В тази връзка на „Кроношпан България" ЕООД" е дадено предписание за предприемане мерки и реализиране на всички действия за намаляване/ ограничаване на образуване на емисии от фини прахови частици", посочват от РИОСВ.

Екологичният орган уточнява, че подаваните сигнали на електронната поща на РИОСВ – Велико Търново в извънработно време се отварят и преглеждат на следващия работен ден. В такива случаи предприемането на спешни действия от страна на експертите – проверки на място и извършване на обходи е неприложимо, тъй като електронната поща не се следи в извънработно време. За подаване на сигнали, свързани с разпространение на специфични миризми от производствена дейност, е целесъобразно гражданите своевременно да уведомяват инспекцията по „зелен телефон" 062 620 358 или на тел. 112, с цел извършване на незабавна проверка.

През юли от РИОСВ са издали две наказателни постановления на обща стойност 11 000 лв. Сключени са две споразумения между наказващия орган и нарушителя на стойност 1505 лв.