Мъж стреля с пистолета си, за да разтърве биещи се кучета

1920
Пистолет

Очевидци на странна случка подали сигнали за насилие над куче. Те били ужасени от гледката как стрелецът държи окървавено куче за главата и стреля с пищова си.

Полицаи отишли да разследват случая.

Оказало се обаче, че не става въпрос за насилие над животно. 73- годишният мъж от Монтана обяснил, че по-рано същият ден, около 12 часа, двете му кучета с сбили. По-малкото от тях – женско, на едва 3 месеца, получило тежки наранявания.

Той стрелял, за да уплаши агресивното по-голямо куче, за да пусне пострадалото. В крайна сметка, в момента на огледа и разпита от органите на реда, и двете четириноги били живи.

Оръжието, което използвал е без разрешително. Човекът го предал доброволно на полицията, заедно с още един пистолет и 6 патрона.

Мъжът е задържан в ареста за срок да 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

