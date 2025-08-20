Мъж стреля с пистолета си, за да разтърве биещи се кучета

Очевидци на странна случка подали сигнали за насилие над куче. Те били ужасени от гледката как стрелецът държи окървавено куче за главата и стреля с пищова си.
Полицаи отишли да разследват случая.
Оказало се обаче, че не става въпрос за насилие над животно. 73- годишният мъж от Монтана обяснил, че по-рано същият ден, около 12 часа, двете му кучета с сбили. По-малкото от тях – женско, на едва 3 месеца, получило тежки наранявания.
Той стрелял, за да уплаши агресивното по-голямо куче, за да пусне пострадалото. В крайна сметка, в момента на огледа и разпита от органите на реда, и двете четириноги били живи.
Оръжието, което използвал е без разрешително. Човекът го предал доброволно на полицията, заедно с още един пистолет и 6 патрона.
Мъжът е задържан в ареста за срок да 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.