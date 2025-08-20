Мъж стреля с пистолета си, за да разтърве биещи се кучета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Очевидци на странна случка подали сигнали за насилие над куче. Те били ужасени от гледката как стрелецът държи окървавено куче за главата и стреля с пищова си.

Полицаи отишли да разследват случая.

Оказало се обаче, че не става въпрос за насилие над животно. 73- годишният мъж от Монтана обяснил, че по-рано същият ден, около 12 часа, двете му кучета с сбили. По-малкото от тях – женско, на едва 3 месеца, получило тежки наранявания.

Той стрелял, за да уплаши агресивното по-голямо куче, за да пусне пострадалото. В крайна сметка, в момента на огледа и разпита от органите на реда, и двете четириноги били живи.

Оръжието, което използвал е без разрешително. Човекът го предал доброволно на полицията, заедно с още един пистолет и 6 патрона.

Мъжът е задържан в ареста за срок да 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.