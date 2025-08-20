Издирват катарамите на коланите, с които е било завързано загиналото 8-годишно дете в Несебър

Водолази претърсват морето край Несебър, където 8-годишно дете падна от въздушен балон и загина. Те търсят катарамите на предпазните колани, с които детето е било завързано по време на парасейлинг, пише БНТ.

Частите, които водолазите не са успели да открият, са нужни за назначената техническа експертиза от прокуратурата. Трима души с повдигнати обвинения. Те са отговаряли за съоръжението. Очаква се утре съдът в Бургас да гледа тяхната мярка за неотклонение.

Междувременно продължава и проверката от здравното министерство, след като очевидци разказаха, че линейката се е забавила и първата, която е изпратена на място, е дошла без оборудване.

"Всяка една линейка има необходимата апаратура за поддържане на жизнените показатели на пациента до пристигане в болнична структура", каза Стойка Векова, медицински фелдшер.

"Падане от такава височина се равнява на съприкосновение с твърда повърхност, т.е. съдебно-медицинската аутопсия ще установи пораженията. Много често при този род инциденти те са несъвместими с живота. Хеликоптерът - първо нашите хеликоптери до момента нямат първични мисии, като изключа тези в планината. Те транспортират пациенти от една болница в друга. След това - къде да кацне на плажа този хеликоптер?", коментира д-р Благомир Здравков, изпълнителен директор на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев".

Очакват се резултатите от съдебномедицинската експертиза. Докато трае разследването, атракциите на плажа, където стана инцидентът, са преустановени.