Ново оборудване за реакция при бедствия с финансиране от социалното министерство

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще представи нов проект, който ще подпомогне доброволните формирования, общините и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" за закупуване на техника и екипировка за действие при бедствени ситуации. Уреди за гасене и облекла за противопожарна защита, лодки и специална екипировка за наводнения са само част от помощните средства, които ще могат да се осигурят чрез проекта, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси" на Министерството на труда и социалната политика.

Събитието ще се проведе в четвъртък от 11 часа. Участие в него ще вземат министър Гуцанов, директорът на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов, председателят на Управителния съвет на Националната асоциация на доброволците в Република България Ясен Цветков, както и доброволци, участвали в справянето с пожарите в България през последните месеци.