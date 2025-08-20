ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фалшиви профили и сайтове дублират промоции на истински фирми

ГДБОП Снимка: Фейсбук/ ГДБОП

Фалшиви профили и сайтове дублират промоции на истински фирми, предупреждават от дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП.

През последните дни са били установени редица измамни страници, които копират официални профили и сайтове на компании. Най-често става въпрос за онлайн магазини, обявили сезонни намаления или промоции, от които престъпниците се възползват, за да заблудят клиенти.

Целта е да убедят потребителите, че пазаруват от реален магазин, да ги привлекат с още "по-изгодни" оферти и игри и да ги накарат да платят с карта.

ГДБОП Снимка: Фейсбук/ ГДБОП

