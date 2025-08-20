Мародери с каруца обраха дерайлиралия влак, нападнаха полицаи. След предупреждение униформен стреля със стоппатрон

Двама мародери с каруца задигнаха товара от запалилите се цистерни край село Пясъчево и нападнаха полицаите, които ги преследваха. Стигна се до това криминалист да простреля със стоппатрон един от тях в крака, след като преди това бе произвел изстрел във въздуха.

Наглата кражба станала вчера около 23 ч.. Двамата мъже от махалата в Гълъбово отишли с каруцата си и почнали да крадат товара на влаковите композиции. Патрулът на МВР, който охранявал района, забелязал крадците и ги подгонил. Те успели да стигнат до Гълъбово, където извикали подкрепление от махалата. Тумбата нападнала униформените. Единият полицай стрелял във въздуха със стоппатрон, но атаката продължила. Тогава криминалистът стрелял отново, пак използвал стоппатрон, но този път изстрелът бил в крака на нападателя. Двамата и още няколко души от тумбта са задържани.

От МВР потвърдиха за инцидента, но посочиха, че не могат да коментират, тъй като се води разследване под надзор на Прокуратурата.