Няма загинал работник в "Арсенал", мъж е с повърхностни обгаряния

Няма загинал работник в завод "Арсенал" в Казанлък, съобщиха за БТА от предприятието по повод медийни публикации по-рано през деня. Пострадалият 53-годишен мъж е жив, получил е повърхностни обгаряния, оказана му е своевременна и адекватна медицинска помощ, пътува с медицински екип към специализирана клиника в Пловдив, подчертаха от завода.

При извършване на дейности на територията на „Арсенал" АД от багер – челен товарач, управляван от 53-годишен мъж, е възникнал пожар зад машината, уточниха от предприятието. Пламъкът се е прехвърлил върху корпуса на багера и е засегнал работещия на него. Багеристът е с повърхностни изгаряния. На място веднага е пристигнал екип на Бърза помощ – Казанлък, и по последна информация в момента пострадалият се транспортира в Клиниката по изгаряния към УМБАЛ „Св. Георги" - Пловдив.

Дейностите, извършвани от багериста, не са свързани с производствен процес. Изясняват се причините за възникване на пожара, посочиха от предприятието.

По-рано днес от Областната дирекция на МВР в Стара Загора съобщиха, че водачът на транспортно средство е пострадал на територията на стопански обект в Казанлък. Сигнал е получен около 11:15 часа.