Дания иска да премахне ДДС върху книгите, за да на...

Министър Иван Иванов и Николай Нанков ще инспектират довършването на АМ "Европа"

АМ "Европа" Снимка: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов и председателят на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков ще инспектират довършителните дейности по АМ "Европа". Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансеропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП Калотина) и се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ „Хемус" и АМ „Тракия".

Инспекцията ще се проведе утре, 21.08.2025 г., от 10:00 часа

АМ "Европа" Снимка: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

