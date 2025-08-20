Държавата наказва най-тежко невинните на пътя

Пострадали от фалшиви положителни тестове за наркотици чакат с месеци без книжка и кола, докато излезе отрицателната им кръвна проба

Само за дни група събра над 4000 потърпевши, искат промени в закона и нови лаборатории

Адв. Гергана Белова: Хората са в безизходица, ситуацията е абсурдна

След 12-часов работен ден 31-годишната Катрин Милева се прибира към дома си. Паркира колата пред блока си в София. Гаси двигателя, вади ключа и тръгва да слиза. В този момент до себе си вижда двама полицаи. Разбира, че ще ѝ бъде направена проверка, въпреки че според нея е напълно незаконна, тъй като автомобилът вече не е в движение. Знае, че всичко ѝ е наред, дава документите си и не подозира, че в следващите часове животът ѝ ще се превърне в истински кошмар, а датата 6 септември 2024 г. скоро няма да забрави.

“Просто исках да се прибера, да хапна и да си легна - посочва Милева пред “24 часа - 168 истории”. - Дадох си документите, а те ми казаха, че са в акция и трябва да ми направят тест за алкохол и наркотици. Искам да подчертая, че спортувам, пия много рядко - около два пъти в годината, а за дрогата съм много против.

За алкохол излезе отрицателен, но другият тест отчете “други опиати”

Около 4 часа преди това бях пила хапче за глава, разтворимо. Помислих, че това е някаква шега с мен, започнах да се смея и дори ги попитах къде е скритата камера. Тогава единият от полицаите започна да ми крещи в лицето: “Тези циркове вече сме ги гледали, наркомански истории”. Около мен стана страшно - патрулки на буркани, бусове на криминална. 2 часа ме държаха, за да опишат всичко. Дори не ме пуснаха да отида до тоалетната, въпреки че имах огромна нужда. След това ме отведоха да дам кръв по свое желание.”

КАТРИН МИЛЕВА

Така Катрин Милева става един от стотиците шофьори, които са жертва на фалшив позитивен тест за наркотици заради употребата на различни лекарства, вода за уста или дори храни, цигари и напитки. Най-големият проблем е, че след като дадат кръвна проба по свое желание, за да докажат, че в кръвта им няма наркотични вещества, започва чакане в продължение на близо година, за да излязат резултатите. Оказва се, че лабораторията, която взема тези изследвания, е само токсикология към ВМА. Тя очевидно не смогва да обработи всички проби, а в закона не е посочен срок, в който те трябва да бъдат готови. Така животът на всеки потърпевш шофьор се преобръща.

Остава без книжка, кола и регистрационни номера и дори лежи 24 часа в ареста

заради “употребата” на наркотици. Няма никакъв начин резултатът от кръвния тест да излезе по-бързо. По-абсурдното е, че няма и опция да потърси правата си през това време.

От Министерството на вътрешните работи не отговориха на екипа ни колко кръвни проби чакат да бъдат изследвани и защо резултатите се бавят. Вместо конкретни цифри, формално чиновнически ни цитираха закона: “Съгласно чл. 5, ал. 3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) на водача на пътно превозно средство е забранено да управлява с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози”.

Според съобщението им проверката се извършва с уред за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози Drager Drug Test 5000 с тестова касета. Машината притежава валиден сертификат - 1446/02.03.2010 г. Системата е двукомпонентна и дава индикативен резултат за наличие в слюнката на наркотични вещества. Анализът е оптометричен, базиран на имунологичен процес. Откриват се канабиноиди, бензодиазепини амфетамини, метамфетамини, опиати (хероин, морфин), кокаин (и крек) и метадон. Съответно всички действия и процедури, извършвани от полицейските органи, подлежат на съдебен контрол.

Изследване на Университетска болница в Осло поставя под сериозно съмнение достоверността на тестовете, като заключава, че Drug Test 5000 "не е убедителен в абсолютното доказване на нарушители, поради големия дял фалшиви положителни и отрицателни резултати".

Експерти смятат, че проблемът в Drug Test 5000 е, че е настроен изключително чувствително и реагира на почти всичко. Експерименти показват, че най-често отчита амфетамин след употреба на кока-кола, енергийна напитка, цигара, лекарства за глава, кръвно и др. Въпреки че чрез него невинните се превръщат в престъпници, полицаите са длъжни да спазват закона и да задържат водача за 24 часа.

Изследване на Университетска болница в Осло

поставя под сериозно съмнение достоверността на тестовете,

като заключава, че Drug Test 5000 “не е убедителен в абсолютното доказване на нарушители поради големия дял фалшиви положителни и отрицателни резултати в сравнение с данните от кръвни проби. Отклоненията са значителни в почти всяка категория вещества, като при тревата те са 14,5% фалшиви позитивни и 13,4% отрицателни. Тоест в около 15% от случаите тази машина няма да даде реален резултат или 15 души на всеки 100 тествани ще получат обвинение/присъда, без да са виновни изобщо. Заради тези опасения държави, използващи тази машина, като Канада, Австралия, Норвегия са инвестирали сериозни средства в разработване на адекватна методика за изследване на кръвта, каквато в България определено няма.

Затова Александър Павлов, който е един от засегнатите, решава да създаде фейсбук групата “Пострадали от фалшиви положителни тестове за наркотици при проверка на КАТ”. След като майка се оплаква в медиите, че чака 10 месеца за пробата на сина си, новината има такъв отзвук, че само за ден в нея влизат близо 4000 човека. Катрин Милева приема каузата присърце и заедно с Павлов и Цветомир Борисов искат да съберат 12 хил. подписа, да създадат НПО и да внесат темата за обсъждане в Народното събрание.

“Искаме да разпространим новината, защото има много пострадали, а това, което аз изживях, беше истински кошмар - отбелязва Милева. - Откараха ме във ВМА като най-големия престъпник. Там описах и какви лекарства съм вземала. След това ме заведоха в Четвърто районно управление. Тук започна ужасът. Съблякоха ме чисто гола, нищо че бях неразположена. Накараха ме да клекна и ме огледаха. В първата килия, в която ме сложиха, беше страшна мизерия, имаше само едно метално легло и смърдеше на урина. Нямаше въздух. Мисля, че получих паникатака и един полицай се смили над мен и ме премести във ВИП килия. Дадоха ми вода, там имаше осветление и отворен прозорец, което си е доста по-добре от цъкащия часовник в мрака и всичко останало.

На следващия ден ме освободиха и не успях да отида на работа, а шефовете ми подходиха към мен с разбиране. Баща ми получи инфаркт близо месец след случката, това беше огромен стрес за цялото ни семейство.”

Третирането като най-големия престъпник и унижението, което преживява Милева, няма кой да ѝ го заплати. Освен това

чака 11 месеца, за да получи отрицателния си резултат за наркотици в кръвта

“Преди две седмици успях да си взема колата и книжката - посочва 31-годишната жена. - В документа от изследването пише, че е точно от лекарството за глава, защото в кръвта ми са намерени парацетамол, кофеин и др. Всъщност още два дни след задържането ми си направих тест в лаборатория и той отчете отрицателен резултат. Ще ви спестя колко трудно успях да оправя документите на колата, която беше със спуснати гуми и одраскана на места. Беше изтекъл срокът от 6 месеца, а номерата ми бяха пуснати за унищожаване. Разходите за репатрак и документи си ги платих аз. Дори искаха да направя нова регистрация, но не се получи. Все още преодолявам страха си, виждайки патрулка някъде по булевардите и улиците, започвам да треперя цялата, за да не изживея отново същото нещо.”

Затова и Милева е убедена, че ще търси правата си по съдебен път. Това се опитва да направи и Цветомир Борисов, който се присъединява към фейсбук групата, след като 3 пъти за две години се сблъсква с този проблем и затова прави опити с теста на живо в социалната мрежа. Пие малко кола, след това енергийна напитка и междувременно пуши цигара. След това чете инструкциите и прави теста. Светват няколко вида наркотик.

ЦВЕТОМИР АНГЕЛОВ

“Първият ми случай беше на 8 януари 2023 г. В Монтана в 23,30 ч ме спряха за проверка - разказва Борисов пред “24 часа - 168 истории”. - Пробата излезе положителна за амфетамин, а аз бях спокоен, защото никога не съм вземал наркотици. Задържаха ме, исках да дам кръв, отведоха ме в болницата, но ме убедиха да не го правя, защото съм щял да чакам една година за резултата, а в другия случай до 2-3 седмици щели да ми върнат книжката. Влязох при сестрата, но те дойдоха с мен и ме накараха да не давам. Така

сам се осъдих,

защото ми дадоха да подпиша документ, който изобщо не прочетох. Оказа се, че на него пише, че се признавам за виновен, че съм употребил амфетамин. Получих една година лишаване от шофьорска книжка и 3 г. изпитателен срок. През 2024 г. ми върнаха книжката и през ноември ме спират отново в Берковица. Направиха ми отново тест за наркотици, защото онлайн излиза първият ми път. Отново излезе положителен за амфетамин. Не ми взеха колата, защото не е на мое име, а на лизингова компания. Този път дадох кръв и в началото на март ми излезе резултатът - отрицателен. На 21 юни ме спират отново в Синеморец. Пак тест, отново положителен за амфетамин. Дадох кръвна проба. И още я чакам.”

Проблемът е, че никой адвокат не може да му помогне, защото няма как да си търси правата, преди пробата да е излязла. С това се сблъсква и 44-годишният Александър Павлов, който създава групата на пострадалите и търси възмездие.

АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ

“На 17 февруари тази година се прибирах с колата към дома си в кв. “Павлово”, София - споделя Павлов пред “24 часа - 168 истории”. - По една от преките за бул. “Бъкстоун” видях в далечината патрулка, която стоеше на буркани. Излязох на булеварда и те потеглиха след мен. Влязох в една пряка,

те продължиха да ме следват

и аз реших да отбия, за да им дам път. Те минаха пред мен и застанаха на средата. Слязоха трима полицаи, не се представиха. Попитах ги дали това е проверка, но те ми казаха да изгася двигателя и да остана в колата. Дойде втора патрулка на сирени, все едно се снима филм. Първата кола си тръгна. Направиха ми тест за алкохол, излезе отрицателен. След това за наркотици. За 44 г. такова нещо не съм употребявал и не съм виждал. Миналата година са ми правили такъв тест, но беше отрицателен. Единият полицай се държеше супернагло и арогантно, а за мен беше съмнително, защото машината за тестването не беше отзад в багажника, а униформеният я държеше долу в краката си.

След като взе пробата, ме завъртя с гръб и аз не видях дали моят тампон се сложи там. Наглият полицай ми каза: “Ето, готов си, светна ти амфетамин”. Няма как някой да ме убеди, че процедурата беше в рамките на закона. Обадих се на жена ми и тя изпадна в шок.”

Той споделя, че не пие хапчета, организмът му е чист

Здрав е, пие само кафе сутрин.

“Имам проблем, когато ям домати или лютеница и след това имам киселини - обяснява Павлов. - Бях помолил майката на детето ми да ми даде малко сода бикарбонат в пликче, когато отидох да взема сина си. Дойдоха криминалистите и започнаха да ровят колата. Намериха пликчето, попитаха ме какво е и им обясних цялата ситуация. Оставиха го и изобщо не го взеха за изследване. Върнаха ми ключовете и талона на колата, защото не е на мое име. След това ме отведоха да дам кръв и урина във ВМА, обясниха ми, че само там се дава. Докторът ми каза, че оттук нататък започва ходенето ми по мъките. Полицаите ми бяха казали, че две-три седмици и пробата ще излезе. Все още съм без книжка, а имам всички категории, бях международен шофьор. Резултатът от пробите не е готов.”

Затова и той не може да се примири с тази несправедливост и след като създава групата, разбира колко много хора са в неговото положение.

“Те се подиграват с нас - категоричен е Павлов. - Не съм против да ме проверяват с тест, но да не ни вземат книжките, да бъде както е в другите страни. Например в Германия ти правят проверка за алкохол и след това те питат дали искаш да дадеш за наркотици. Ако се съгласиш, идва на място мобилна лаборатория. Дават ти документите и ти казват, че ако тестът е положителен, те ще те намерят, а ако е отрицателен, ти изпращат извинително писмо. Такова дойде на един колега, тук в България, 7 месеца след проверката, в което те му се извиняват, че са го тествали, защото пробите са отрицателни и пише, че

има право да съди Германия

в тази ситуация, защото за тестването е платил 750 евро, за да дойде линейката, и му искат банковата сметка, за да му възстановят парите. През това време той работи, но забавянето идва от това, че не е гражданин на тази държава.

А в България е репресия. Не може на Виктор, който влезе с аудито си в автобуса на градския транспорт и уби човек, да му излязат за по-малко от 24 часа, а ние, невинните, да чакаме по година. Животът ни се преобръща. Знаете ли колко семейства са разбити от това нещо? А да не забравяме, че на полицаите отмениха тестването. Защо? Защото всеки втори тест е положителен и те го знаят, но мълчат, защото ги е страх. Затова в понеделник пуснах жалба срещу началника на токсикологията във ВМА, вътрешно разследване и срещу главния прокурор. Групата е с около 4300 последователи. Апелирам да се разраства, да добием популярност, да направим НПО. Ще се боря и няма да мълча."

Потърпевшите се надяват, че държавата ще направи поправки в закона и нови лаборатории, които да правят по-бързо тестовете. В противен случай ще продължим да живеем в страната на абсурдите, където невинните на пътя се наказват най-тежко. А останалите продължават да летят по пътищата с 200 км/ч и да убиват хора...

Няма механизъм, с който да се забърза процедурата, няма срокове, казва юристът от адвокатско дружество "Колева и Белова"

АДВОКАТ ГЕРГАНА БЕЛОВА

- Адв. Белова, вие имате немалко казуси с фалшиво положителни резултати от тестовете за наркотици на шофьорите на пътя. Може ли водачът да избере с какво да бъде тестван?

- В Закона за движение по пътищата не е написано изрично, че водач на автомобил има право да избере с какво да бъде проверен. Там са изброени начините, по които може да бъде осъществена проверката. Съгласно действащата Наредба №1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози с преимущество са резултатите от кръвните проби. Отбелязано е изрично, че резултатите от тестовете се вземат предвид само когато водачът откаже да даде кръвно изследване или тестване с анализатор. Също така съгласно наредбата установяването на употребата на наркотици с медицинско и химикотоксикологично лабораторно изследване се извършва, когато лицето не приема и оспори показанията на техническото средство или теста. Допреди известно време съдебната практика приемаше, че в случай че е дадена кръвна проба, не би следвало на водача да се налага наказание за отказ от тестване, тъй като не е налице такъв, предвид дадената кръвна проба. В последно време обаче има съдебни решения, които са в насока, че водачът няма избор за начина, по който да бъде направена проверката, и ако откаже да бъде тестван с техническо средство тест, следва да му се наложи съответното наказание за отказ за извършване на проверка, независимо че е дал кръвна проба. Чисто от професионална гледна точка не сме съгласни с тази теза на съда. Водачите са в следната ситуация: те са длъжни да дадат проба за тест, но държавата не гарантира по никакъв начин, че използваните технически средства са надеждни.

- Ако на един шофьор му е взета книжката и колата, а пробата му излезе отрицателна след месеци, през периода на чакане може ли да потърси правата си?

- Имаме много такива случаи. Това, което може да направят гражданите, е да обжалват заповедите за отнемане на свидетелството за правоуправление на МПС и за прекратяване на регистрацията. Може да иска също така съдът да спре предварителното изпълнение на заповедите. Липсата на обжалване впоследствие лишава водача от търсене на обезщетение. Колкото повече осъждания за обезщетения има, толкова е по-голяма възможността да се обърне внимание на проблема и да се потърси адекватно решение.

- Има ли срокове?

- Нито в Закона за движение по пътищата, нито в наредбата са предвидени някакви срокове и гаранции за своевременно изготвяне на изследванията на водачите, нито е предвидена административнонаказателна или имуществена отговорност на субектите - лечебни центрове и заведения, на които е възложено извършването на тази дейност. Имам клиенти, на които вече 8 месеца чакаме да им излезе кръвната проба. Нямаме представа за причината за това забавяне. Няма никакъв механизъм, по който да се въздейства, за да се забърза процедурата. В такива ситуации с нерегламентирано продължително чакане се нарушават фундаментални човешки права, гарантирани от Конвенцията за защита правата на човека, а именно - правото на достъп до съд.

- За какви вреди съдят най-често потърпевшите?

- Както за имуществени, така и за неимуществени. Ето един мой казус: мой клиент е спрян за проверка, тестът е излязъл положителен за наркотици. Той е оспорил резултата и е дал кръвна проба. Това се случва януари месец. До настоящия момент резултат от кръвния анализ няма. През този период клиентът ми е с отнета книжка и автомобил, прекратена регистрация. Той работи на две места и междувременно му се роди дете. В много затруднено положение са, защото той е без книжка и семейството му е оставено без автомобил. Имуществените вреди са разходите, които плащат да се придвижват с таксита до работните си места, а неимуществените се изразяват в изключителните негативни емоции и преживявания и влошените отношения в семейството, причинени от неудобствата и проблемите, които са последица от незаконосъобразното отнемане на книжката и автомобила за такъв дълъг период от време. Още по-сложно е за хората, които са професионални шофьори и с това си изкарват хляба. Много хора не обжалват заповедите за отнемане на книжка и за прекратяване на регистрацията, а след като им излезе отрицателен резултат, искат да потърсят обезщетение за вреди. За да може да получат такова обаче, е необходимо да има отменен като незаконосъобразен административен акт.

- Ако един шофьор отиде и си направи втори тест за наркотици в която и да е лаборатория в страната и излезе отрицателен, не може ли да се използва пред съда?

- Не. Представяме ги, но тези изследвания нямат стойност пред съда. Чака се резултатът от специализираната химикотоксикологична лаборатория на МБАЛ - София, при ВМА, където се изпращат всички проби и която, мисля, към момента е единствената в страната, която прави тези изследвания.

- Какво трябва да се промени?

- На първо място трябва изрично да е предвидено, че водачът има избор кой метод за проверка да избере, за да се избегне противоречива практика по този въпрос. На следващо място трябва да се гарантира излизането на резултатите от кръвните проби в най-кратки срокове – до 3 дни например, и най-важното - на водачите да се налагат глоби и принудителни административни мерки при доказано нарушение, т.е. при наличие на дадена кръвна проба - след излизане на резултата, а не гражданите да са принудени да търпят негативи месеци наред в условия на недоказано и евентуално извършено нарушение.

За съжаление, към момента ситуацията е такава и засега единственият механизъм за защита е обжалване и впоследствие търсене на обезщетение.