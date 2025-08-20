Деца от СМГ спечелиха 6 купи и много медали на VIMC във Виетнам

Завърши VIMC в Да Нанг, Виетнам. Децата от СМГ спечелиха шест купи и много медали! Това съобщи Ваня Данова във своя фейсбук публикация.

VIMC (Vietnam International Mathematics Competition) е международно математическо състезание.

"При големите в индивидуалното класиране - 2 сребърни и 2 бронзови медала, в груповото класиране - купа за втори подгласници, а в отборното - купа за първи подгласници и сребърни медали;

При малките в индивидуалното класиране - 2 сребърни и 2 бронзови, в груповото - купа за първи подгласници, в отборното - купа за шампиони и златни медали, а в overall - купа за втори подгласници.

Браво, деца!", пише още тя.

Преподаватели на отбора са Васил Златилов и Надежда Буюклиева.

Васил Златилов е и автор на сборника със задачи „Лингвистични турнири на „Работилница за знание", издадена от КК "Труд". Като сборник от задачи книгата представлява интерес за всички участници в ученическите състезания и олимпиади по лингвистика, техните учители и треньори, университетски преподаватели по лингвистика, а и за любознателни хора, склонни към умствени развлечения.

Лингвистичните задачи и турнири са оригинален начин за запознаване на учениците с науката за езика. България е втората страна в света след бившия Съветски съюз, в която започват да се провеждат лингвистични турнири за ученици от средните училища. От 2003 г. лингвистиката е пълноправна олимпиадна дисциплина в календара на МОН, радва се на голяма популярност и макар че ежегодните състезания никак не са малко, търсенето изпреварва предлагането.

В книгата всяка задача е съпроводена от подробно решение. Заслужава внимание фактът, че решенията не са схематични, а показват и възможния ход на разсъжденията. Това е особено полезно за читателите, които вече могат да оценят красотата на отговора на едналингвистична задача, но имат нужда от помощ, за да се научат сами да намират пътя към него.

Новото издание не само е допълнено със задачите от проведените от 2019 до 2021 г. турнири, но и някои от решенията в първото издание са поправени, разширени, допълнени от авторите, за да бъдат максимално разбираеми и полезни на читателите.