GSM управление пуска онлайн новото LED осветление в Павликени и Бяла черква

Община Павликени приключи мащабния проект за модернизация на уличното осветление в градовете Павликени и Бяла черква.

В рамките на проекта бяха подменени старите улични и паркови осветители с нови енергийно ефективни LED тела, монтирани бяха нови лампи за осигуряване на по-голяма равномерност на светлината, а в двата града бе въведена интелигентна система за дистанционно управление на уличното осветление, разказват от общината.

В Павликени бяха поставени 1408 LED осветителя с различни мощности, 4 осветителя със соларни панели, 395 удължения за паркови стълбове и 46 ел. табла с GSM контролери.

В Бяла черква бяха монтирани 471 LED осветителя и 12 ел. табла, които също се управляват дистанционно. Реализацията на проекта бе съпроводена с необходимите строително-монтажни дейности, окабеляване, демонтаж и поставяне на нови съоръжения, а цялостният процес бе проследен чрез авторски и строителен надзор.

Онлайн система извършва дистанционно GSM управление на уличното осветление в двата града.

Проектът „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на Павликени и Бяла Черква" се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на инвестицията възлиза на 888 298 лева, от които 743 810 лева европейско финансиране и 144 488 лева национално съфинансиране.

За изпълнител на строително-монтажните дейности беше избрано ДЗЗД „Ситилайт - 2024" - Пловдив. Строителен надзор на обекта осъществи фирма „Ведипема" ЕООД - София. Инвестиционният проект е изготвен от фирма „Ен Ефект Консулт" ЕООД - Велико Търново. Фирмата осъществи авторския надзор по време на строителството.

Резултатите от проекта бяха обобщени по време на заключителните конференции, които се проведоха в двата града.

Резултатите показват значително надхвърляне на първоначално планираните показатели. Постигнато е намаление на енергийното потребление с 565 MWh годишно при първоначално заложени 549 MWh, както и редуциране на емисиите на парникови газове с 667 тона на година. Осветителната система вече осигурява над 80% икономия на електроенергия за улично осветление. Прогнозира се, че проектът ще доведе до парични спестявания в размер над 56 000 евро/годишно. Спестените средства от общинския бюджет ще бъдат инвестирани в други инфраструктурни проекти в полза на гражданите.

Освен финансовите и екологичните ползи, проектът има съществено значение за качеството на живот в Павликени и Бяла Черква. Новото осветление създава по-голям комфорт и сигурност при придвижване в тъмните часове, намалява риска от пътнотранспортни произшествия и ограничава предпоставките за битова престъпност. Освен това подобрената визия на градската среда допринася за по-модерен и приветлив облик на двата града.

С реализирането на този проект Община Павликени направи решителна стъпка към по-устойчива, енергийно ефективна и безопасна градска среда, като се нарежда сред добрите примери за използване на европейски средства в полза на гражданите.