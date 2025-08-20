Заради жегите 190 000 рибки измряха в стопанство край Триград

Около 190 000 рибки са измрели в рибното стопанство в Триград заради жегите през това лято.

„Всяка сутрин събираме с килограми измрели рибки. За първи път измерваме температура на водата около 24–25 градуса. Водата към рибарника е маловодна, загрява се и постъпва топла, а рибата не може да вирее при такава температура на водата. Ние сме малко стопанство и не можем, като в Китай, да произвеждаме лед, за да спасим рибата", казва Пламен Мочовски.

Той от четвърт век отглежда риба във високопланинското село. Стопанството се е специализирало в отглеждането на малки рибки, които се изкупуват след това от горски стопанства, ловни дружества и рибни стопанства за зарибителен материал. За да спаси рибките включва помпи за обогатяване на водата с кислород, но и това трудно може да ги спаси.

Според изчисленията му измрялата риба е около 1,9 тона, а стойността ѝ е между 45 и 50 хил. лв. Мочовски се надява на помощ от държавата, поискана чрез Асоциацията на производителите на рибни продукти.

Почти всички пъстървови стопанства губят от жегите и топлите води през това лято. Стоката могат да спасят само онези стопанства, които имат възможност да осигурят по-студени води. Това става в язовирите, като спуснат садките за пъстърва по-надълбоко, или край големи реки, които да влеят в рибарниците свежа вода.