Откриха 6 отрязани човешки глави в Мексико

Откриха в добро състояние румънския турист, издирван в Стара планина

Откриха в добро състояние румънския турист, издирван от снощи в Стара планина. Мъжът е бил без подходящо за планината облекло, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС).

В търсенето на туриста участваха отрядите на ПСС в Карлово и Калофер, служители на полицията и на Национален парк "Централен Балкан".

Издирването е започнало вчера след сигнал до полицията от служители на парка, че са забелязали изоставен скутер, а водачът му е неподходящо облечен предвид лошите атмосферни условия, казаха от полицията. Той е бил забелязан да тръгва към връх Ботев.

Мъжът, който е на 41 години, е открит тази сутрин на 4 км над местността "Паниците". Той не дава смислено обяснение какво е правил в планината без екипировка само по тениска, посочиха още от полицията.

