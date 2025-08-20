ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар гори в текстилна фабрика край Сливен

1984
Пожарна Снимка: Архив

Пожар гори в един от обектите на текстилна фабрика „Е. Миролио" в индустриалната зона на Сливен, потвърдиха от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР), предаде БТА. 

На място работят екипи на пожарната. Към момента няма информация за причините за инцидента и за щетите.

БТА припомня, че на 16 август беше потушен пожар в производствено помещение на завод „Е. Миролио" ЕАД – Сливен. Огънят е тръгнал от късо съединение в климатично тяло. Благодарение на бързата реакция на два екипа пожарникари са спасени сградата и 80 машини и съоръжения. Унищожени са компютърна техника, мебели и дограма. Сред щетите са и около 2000 кв. м опушени стени.

Пожарна

