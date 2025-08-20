Търновски джазмени свирят в Габрово за общата кауза - Евростолица на културата

Велико Търново и Габрово канят гостите и жителите на двата региона на първото издание на фестивала Swing Dixie Week Gabrovo.

Броени дни след обявяването на идеята за обща кандидатура на Габрово и Велико Търново за Европейска столица на културата през 2032-а година, културният календар на региона отново доказва своята свързаност и многообразие. Инициаторите от читалище „Будителите – 2017" и Община Велико Търново в Габрово ще съберат в края на август изпълнители от страната и чужбина от световна величина. Събитието подчертава живата връзка и общите културни ценности между двата града именно чрез дикси музиката.

Четири фестивални вечери – от 25 до 28 август, джазът и суингът ще звучат при вход свободен, а във финалния концерт на сцената ще излязат и музиканти от Велико Търново, сред които и популярният Royal Dixie Band, основан от Георги Попов.

Само за по-малко от месец в региона на Габрово и във Велико Търново се реализираха два големи фестивала – „Иглика Килим Фест" и „48 часа Варуша Юг". Те са доказателство за огромния общ културен потенциал на региона, който е отлична основа за една силна и конкурентна кандидатура за титлата Европейска столица на културата през 2032 година.

Амбицията на местната общност, инициативата на читалище „Будителите – 2017" и подкрепата на Община Габрово и бизнеса правят възможна Международната седмица на джаза. Събитието ще подчертае мястото на Габрово в родната джаз традиция с приноса на забележителния музикант Манол Цоков, основал в града на Рачо Ковача първия следвоенен джаз клуб в страната преди 60 години и Международния Диксиленд парад през 1983 г. Оттогава много вода е изтекла и маестрото вече не е сред живите, но следата остава, а децата, израснали покрай него, го продължават. На двама от тях – джаз вокалистите Весела Морова и Цветомир Цанков, са поверени лекториите в първите два дни на фестивала.

Седмицата на джаза откриват Павел Цонев & Бенд (Вероника Гочева – вокал, Павел Цонев – бас китара, Георги Белчев – пиано, Виктор Христов – барабани), които звучат еднакво убедително както в клубните джем сешъни, така и на круизните сцени по света. Павел Цонев е джаз пианист, който се завръща у дома, за да предаде опита си и в момента е вокален педагог в училището за музикални и сценични изкуства в Стара Загора.

За втората фестивална вечер си поемаме дълбоко дъх, защото сърцето на града ще огласят Lady G трио с вечни класики като Dream a Little Dream и суинг от времето на Ела Фицджералд, Дюк Елингтън и Нат Кинг Коул. Музиката на триото Джорджия Павлова, Илко Градев и Стоил Иванов, със специалното участие на Стефан Косев, е жива и танцувална, затова организаторите съветват – сложете удобни обувки.

На 27 август Габрово ще посрещне легендата на британския суинг Ray Gelato и неговия незаменим бенд The Giants. Музикантите връщат интереса към винтидж джаз и суинг ерата като вкарват ново, модерно звучене и така завладяват целия свят. Джаз певецът и тенор саксофонист, който гостува на най-авторитетните джаз фестивали по земното кълбо и свири на редица светски събития, включително пред кралицата на Великобритания и на сватбата на сър Пол Маккартни, ще завърти умовете и сърцата на зрителите пред сцената на централния площад „Възраждане", където ще се вихрят и танцьорите от Линди Хоп – Русе. Този ретро чар ще допълни изложението на автомобили от ерата на суинга. Денят на големия концерт ще започне с весел джаз за деца, ще продължи с церемониален маршинг по централната улица „Радецка" в града и ще събере на едно място деца, които ще „рисуват джаз". Преди Ray Gelato в града на Манол Цоков ще свири най-успешната норвежка суинг диксиленд група, вдъхновена от златната епоха на Ню Орлиънс. Създадени в Лондон, обиколили най-големите джаз сцени в Европа, момчетата от Swing'it Dixieband ще преобразят сцената в духа на Великия Гетсби от 20-те години на миналия век.

Фестивалната програма засилва познавателния интерес на публиката като в последната вечер предлага среща с изследователя на джаза у нас Владимир Гаджев. Той ще представи книгата си "История на забавната и танцова музика в България" и ще прожектира архивни филми за първите джаз фестивали по света.

Честта да закрият събитието се пада на Stigma Swing Dixie Band (Гърция), чието развитие е пряко и топло свързано с Габрово и Манол Цоков още от 80-те години на миналия век. След едно дългогодишно партньорство и приятелство, музикантите ще почетат ментора си. С джем сесия изпълнители от Габрово и Велико Търново ще сложат точка на това първо издание на Swing Dixie Week – Gabrovo, чийто организатори търсят съпричастност сред местната общност и заявяват амбициите си да надградят започнатото след дългогодишната пауза в международните джаз изяви.

Заповядайте на музикалните вечери в 19: 30 часа на 25, 26 и 28 август в двора на читалището на ул. „Никола Палаузов" 3, до общинския пазар в Габрово, и на големия концерт на пл. „Възраждане" в 20 часа на 27 август.