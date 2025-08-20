Нова телефонна измама, лъжат за проблем с електромера

За пореден опит за телефонна измама, алармират от компанията „Енерго Про". Те се разпространяват от името на компанията, сигнализират клиенти.

Потърпевшите съобщават, че са получили обаждания от скрит номер от лица, представящи се за служители на компанията. Измамниците твърдят, че е засечен проблем с електромера на клиента и предупреждават, че ще изпратят екип на адреса. В замяна изискват заплащане на място за „услугата".

Компанията категорично заявява, че няма практика да се обажда на свои клиенти от скрити номера. Всички телефонни обаждания от служители се извършват единствено от официалния национален номер 0700 161 61, а заплащането на услуги е възможно само в центровете за обслужване на клиенти.