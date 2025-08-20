ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на "Левски" организират шествие преди мач...

Времето София 30° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21143162 www.24chasa.bg

Затворници крият телефони в пъпеш, роднините им напояват дрехи с наркотик. Министър Георгиев: Наредих проверки

5928
Телефоните са били скрити в пъпеша.

Правосъдният министър Георги Георгиев показа нагледно със снимки, които публикува във фейсбук, докъде стига изобретателността на лишените от свобода. Мобилни телефони скрити в пъпеш, в печки и в турбички за лекарство. За това той нареди внезапни проверки в местата за лишаване от свобода.

Пъпешът, в който се пъхнати телефоните.
Пъпешът, в който се пъхнати телефоните.
   

Ето какво написа преди минути министър Георги Георгиев.

Три мобилни телефона в пъпеш, 8 – в печка и един – в тубичка с лекарство – изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници. Това са най-фрапиращите случаи през последния месец и половина, които служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" успяха да разкрият и предотвратят.

По мое разпореждане се извършват извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода.

Разкрити при опит да бъдат внесени са общо 25 мобилни телефона и 11 случая с наркотични вещества. Служителите разкриват дрехи, напоени с наркотични вещества, които при свиждания се доставят за лишени от свобода.

Откритите в килиите телефони
Откритите в килиите телефони

От началото на юли до момента в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намери и иззети 46 броя мобилни телефони и 29 случая с наркотични вещества.

Телефоните са били скрити в малката печка.
Телефоните са били скрити в малката печка.

Контролът, както на входовете, така и при проверки в местата за лишаване от свобода ще продължи да е засилен. При всички случаи на откриване на забранени предмети и вещества се извършват допълнителни разследвания и се налагат наказания.

Затворите са място за изтърпяване на наказания и своеволия няма да бъдат толерирани! 

Телефоните са били скрити в пъпеша.
Пъпешът, в който се пъхнати телефоните.
Откритите в килиите телефони
Телефоните са били скрити в малката печка.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини