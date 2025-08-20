Затворници крият телефони в пъпеш, роднините им напояват дрехи с наркотик. Министър Георгиев: Наредих проверки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правосъдният министър Георги Георгиев показа нагледно със снимки, които публикува във фейсбук, докъде стига изобретателността на лишените от свобода. Мобилни телефони скрити в пъпеш, в печки и в турбички за лекарство. За това той нареди внезапни проверки в местата за лишаване от свобода.

Пъпешът, в който се пъхнати телефоните.

Ето какво написа преди минути министър Георги Георгиев.

Три мобилни телефона в пъпеш, 8 – в печка и един – в тубичка с лекарство – изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници. Това са най-фрапиращите случаи през последния месец и половина, които служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" успяха да разкрият и предотвратят.

По мое разпореждане се извършват извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода.

Разкрити при опит да бъдат внесени са общо 25 мобилни телефона и 11 случая с наркотични вещества. Служителите разкриват дрехи, напоени с наркотични вещества, които при свиждания се доставят за лишени от свобода.

Откритите в килиите телефони

От началото на юли до момента в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намери и иззети 46 броя мобилни телефони и 29 случая с наркотични вещества.

Телефоните са били скрити в малката печка.

Контролът, както на входовете, така и при проверки в местата за лишаване от свобода ще продължи да е засилен. При всички случаи на откриване на забранени предмети и вещества се извършват допълнителни разследвания и се налагат наказания.

Затворите са място за изтърпяване на наказания и своеволия няма да бъдат толерирани!