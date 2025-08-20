Затворници крият телефони в пъпеш, роднините им напояват дрехи с наркотик. Министър Георгиев: Наредих проверки

Правосъдният министър Георги Георгиев показа нагледно със снимки, които публикува във фейсбук, докъде стига изобретателността на лишените от свобода. Мобилни телефони скрити в пъпеш, в печки и в турбички за лекарство. За това той нареди внезапни проверки в местата за лишаване от свобода.
Ето какво написа преди минути министър Георги Георгиев.
Три мобилни телефона в пъпеш, 8 – в печка и един – в тубичка с лекарство – изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници. Това са най-фрапиращите случаи през последния месец и половина, които служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията" успяха да разкрият и предотвратят.
По мое разпореждане се извършват извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода.
Разкрити при опит да бъдат внесени са общо 25 мобилни телефона и 11 случая с наркотични вещества. Служителите разкриват дрехи, напоени с наркотични вещества, които при свиждания се доставят за лишени от свобода.
От началото на юли до момента в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намери и иззети 46 броя мобилни телефони и 29 случая с наркотични вещества.
Контролът, както на входовете, така и при проверки в местата за лишаване от свобода ще продължи да е засилен. При всички случаи на откриване на забранени предмети и вещества се извършват допълнителни разследвания и се налагат наказания.
Затворите са място за изтърпяване на наказания и своеволия няма да бъдат толерирани!