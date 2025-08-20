След заседание в болницата: Оставиха в ареста Джемко, убил съпругата си в "Столипиново"

Според магистратите има опасност да извърши друго престъпление при по-лека мярка

След заседание в болницата Окръжният съд в Пловдив наложи най-тежката мярка задържане под стража на 44-годишния Джемко, обвинен в убийството на съпругата си в пловдивския квартал "Столипиново", съобщиха от държавното обвинение.

Той е привлечен като обвиняем за три престъпления - извършено убийство в условията на домашно насилие, държане на незаконно оръжие "Макаров" и боеприпаси и предоставянето им на дете.

Според окръжните магистрати при мярка, различна от задържане под стража, съществува опасност от извършване на друго престъпление.

Както "24 часа" вече писа на 17 август 44-годишният отишъл пред жилищен блок в квартал „Столипиново", където живеели родителите на съпругата му. Тя се била преместила при тях, след като двамата се разделили. На мястото се намирал и 11-годишният им син. Малко преди това обвиняемият дал на детето незаконния си пистолет „Макаров" с 8 боеприпаси за него. Момчето поставило оръжието в дрехите си. Бащата изчакал съпругата си да се върне от работа, а при пристигането й между тях възникнал конфликт заради това, че тя била напуснала семейния им дом и отказвала да се върне при съпруга си. Мъжът се ядосал, взел пистолета от дрехите на сина си и прострелял два пъти жена си, която починала от кръвозагуба. След това се самопрострелял в областта на корема.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативния съд в Пловдив на 28 август.