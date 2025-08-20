Областната дирекция на МВР в Кърджали е с нов шеф

Новият директор на ОДМВР-Кърджали е старши комисар Димитър Кангалджиев, съобщиха от пресцентъра на полицията в родопския рад. Новият шеф е бил представен пред ръководния състав на Областната дирекция от зам.-министъра на вътрешните работи Тони Тодоров.

„Старши комисар Кангалджиев оповести пред служителите, че приема позицията с отговорност и дълбоко уважение, ще разчита на приемственост за запазване на добрите резултати и с амбиция да се надгражда в работата на всяко структурно звено", съобщават от пресцентъра. Като най-важни приоритети той е определил борбата с пътния травматизъм и проактивност в координацията с другите институции по линия на безопасността на движение и противодействие на разпространението на наркотични вещества със силна превантивна насоченост към подрастващите.

Досегашният директор старши комисар Щерьо Милчев остава в системата на МВР.