Борисов за трагедията в Несебър: Регулациите идват първо от семейството, законодателната дупка е безспорна

"Регулациите идват първо от семейството. Убеден съм, че повечето екстремни съоръжения са опасни както за възрастни, така и за деца. Безспорна е законодателната дупка относно контрола и регулацията на такъв тип атракционни съоръжения". Това изрази като позиция лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във фейсбук.

Ето цялата публикация:

Съболезнования на родителите за загиналото край Несебър дете. Изказването ми е като на баща и дядо на три внучета. И затова не направих политически коментар върху трагичния инцидент.

Вчера забраних на моите внуци електрическите тротинетки, свалих ги. На тях им е забранено да скачат от буни, дамби и т. н. Те не са посещавали аквапаркове. И пътуват в автомобил само на задната седалка и задължително с колани.

Всичко това имам предвид като казвам, че регулациите идват първо от семейството. Убеден съм, че повечето екстремни съоръжения са опасни както за възрастни, така и за деца.

Безспорна е законодателната дупка относно контрола и регулацията на такъв тип атракционни съоръжения. Премиерът вече разпореди на всички ресорни министерства и агенции да направят анализ и да дадат предложения.