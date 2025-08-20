ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на "Левски" организират шествие преди мач...

473 катастрофи с градски транспорт в София са станали през първата половина на 2024 г.

1176
Разрушения градски автобус след зверската катастрофа, при която 21-годишния Виктор Илиев се вряза с ауди в превозното средство Снимка: Йордан Симеонов

Оказва се, че пътните инциденти между автобуси на градския транспорт и автомобили в София не са малко. За периода 1 януари - 30 юни 2024 година - са станали общо 473 пътно транспортни произшествия с участие на автобуси от градския транспорт, като по вина на водач на автобус са 185 от тях.

За същия период на тази година инцидентите са намалени на 455, а по вина на водача те са 184. през 2024 години са пострадали 21 души.

За 2025 г пострадалите са 18. По вина на водач на автобус за 2024 г са пострадали 7 души, а за 2025 - двама, пише БНТ

През изминалата година няма нито един случай с участие на автобус завършил с фатален край, за тази година - случаят е 1, този от 15 август с участието на 21-годишния Виктор Илиев.

