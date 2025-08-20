Разследват причините за трудовата злополука в завода "Арсенал"

Досъдебно производство се води под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора за трудовата злополука, при която пострада 53-годишен мъж в оръжейния завод „Арсенал“ в Казалък. Това съобщиха за БТА от пресцентъра ѝ. Производството е за причиняване на средна телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Около 11:30 часа днес е бил подаден сигнал за това, че в двора на завод „Арсенал“ в Казанлък е пострадал 53-годишен мъж, който управлявал превозно средство – багер, уточняват от прокуратурата. Той е извършвал дейност, при която машината е избутвала с греблото отпадъчен материал от производството в завода към определено място за съхранение.

Според първоначалните данни по време на работата е станало внезапно възпламеняване, в резултат на което водачът на багера е получил обгаряне по тялото. На място е пристигнал медицински екип. Пострадалият мъж е бил откаран за лечение в болница. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство, като предстои да бъдат разпитани свидетели, назначени експертизи и други.

По-рано днес в позиция, изпратена до БТА, от дружеството опровергаха медийни публикации, че мъжът е загинал при инцидент в предприятието и посочиха, че злополуката не е свързана с производствения процес.