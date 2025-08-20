Евростат: Животът за хората с увреждания е най-труден в България и Гърция

Животът за хората с увреждания е най-труден в България и Гърция, сочи проучване на „Евростат“ за 2024 г. Най-добър е в Люксембург, Германия, Нидерландия и Финландия. 12,8% от тях не са имали възможност да сложат на трапезата си месо или риба поне през ден. По този показател страната ни води в негативната статистика – близо 30%.

38% от хората с увреждания не са могли да покрият непредвидени финансови разходи. Делът на хората, живеещи в домакинства, които съобщават за затруднения при покриване на обичайните разходи, варира според степента на увреждане.

22,8% от хората с увреждания в ЕС са живели в домакинства, които не могат да покрият месечните си разходи. За сравнение – при хората без увреждания този дял е 15%.

Голяма част от тях споделят, че имат финансови затруднения и често нямат възможност за плащане на ипотека, наем, сметки за комунални услуги или вноски.

През 2024 г. 10,2% от хората с увреждания в ЕС са живели в домакинства, които са изоставали с плащания през последните 12 месеца. За сравнение – при хората без увреждания делът е 8%.

38,8% от хората с увреждания в ЕС не са могли да си позволят да заминат на едноседмична почивка през миналата година. Над половината от тях не са можели да си позволят такава почивка в 7 държави:

През 2024 г. 5,8% от възрастните хора с увреждания са живели в домакинства с просрочени плащания през последната година (при 3,8% за възрастни без увреждания). И тук тенденцията е еднаква – по-висок риск за хората с увреждания. Най-висок е в Гърция (40,4%), България (18,9%) и Румъния (16,4%), а най-нисък – в Нидерландия (0,8%) и Чехия (1,4%).