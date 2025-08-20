Данните са в сравнение със същия период на миналата година, стана ясно на Консултативния съвет по туризъм в сряда

Общо 6471 нощувки повече са регистрирани в Шумен за периода януари – юли 2025 г. в сравнение със същия период на 2024 г. Това е ръст от 10% и представлява нощувки в града и цялата община на български и чуждестранни туристи. Това съобщи по време на Консултативния съвет по туризъм Даниела Русева, заместник-кмет по европейски политики, екология и туризъм. Тя добави, че кметът проф. Христо Христов е поставил развитието на туризма като един от основните акценти в работата.

Съветът се проведе в Община Шумен в сряда и ще прави свои заседания на всеки два месеца съвместно с представители на туристическия бизнес и музеите.

Тенденцията от 10% ръст е положителна, независимо от срива на нощувките през м. юни, предизвикан от появата на черния хищник на Шуменското плато, показаха данните на Общинското предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“. От там уточниха, че данните са динамични, тъй като по закон са свързани с регистрацията на нощувките от страна на хотелиерите.

Според данните на Община Шумен за месец януари 2025 г. ръстът на нощувките в общината спрямо януари 2024 г. е 35% или с 1476 нощувки повече. По същия показател м. май е с ръст от 27% на нощувките (с 1943 повече) в сравнение с миналата година. Ръстът на нощувките се запазва и през м. юли 2025 г. – от 10%.

Приходите от нощувки, отчетени от хотелиерите в Община Шумен, са най-високи за м. март – 96 416 лв. Стремежът на целия екип на Общината е да предприемем такива мерки в тяхна подкрепа, че месечно приходите да станат повече от 100 хил. лв., което досега не е постигано, а годишните постъпления да достигнат около 1,2 млн. лв. Този ръст на нощувките води до по-добри финансови показатели на музеи, ресторанти, търговски обекти и растеж на местната икономика, добави Русева.

Село Мадара, което беше предложено от Община Шумен за получаване на етикет за населено място, подходящо за селски туризъм, показва отлични резултати в броя на нощувките за м. юни. През 2024 г. те са били 111, а през юни 2025 г. вече са 181 нощувки или с 39% повече.

Членовете на Съвета изказаха удовлетворение от мерките, които Общината и туристическото предприятие прилагат за популяризиране на дестинацията Шумен.

Директорът му Дияна Йорданова представи новите рекламни видеоклипове на Община Шумен – един основен - 2-минутен плюс 8 варианта предназначени за социални мрежи с различни акценти върху туристически обекти. Тя представи и най-новата туристическа карта на града, както и каталог на Шумен с над 30 забележителности, подходящи за посещение.

Важен акцент са и публикациите за шуменски културни атракции и фестивали на страниците на бордното списание на авиокомпании, които Община Шумен прави.

В иформационния център на паметника „Създатели на българската държава“ вече работи машина за продажба на билети – за самия паметник, за Среброва къща и за бонзай градината, които могат да се закупят комбинирано или отделно. Дияна Йорданова напомни, че вече е възможна и онлайн продажба на билети чрез сайта visitshumen.bg - бутон „Билети“. В информационния център се продават 50 артикула, свързани с туристическите обекти от региона – сувенири, картички, пъзели, шапки, тениски, ключодържатели, магнити, шуменска читанка и др., като картите и информационните материали са безплатни за туристите.