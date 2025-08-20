Доброволец хвана змия във водомерна шахта (видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Доброволецът, председател в Аварийно-спасителен отряд в Благоевград Владимир Филков хвана поредната змия това лято. В четвъртък на тел. 112 е бил подаден сигнал за голяма змия във водомерна шахта на частен имот в с. Бело поле. Сигналът е бил прехвърлен към дежурен екип на Аварийно-спасителния отряд.

Веднага се е отзовал Владимир Филков, който хванал смок стрелец с дължина около метър и половина. Змията е била освободена извън населено място 15 минути след хващането й.

"И хората доволни и змията жива!", написа Филков в профила си във фейсбук.

През юли той се отзова на други няколко сигнала за змии в имоти и коли и успешно успя да ги хване и отстрани.