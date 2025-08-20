Издирват 78-годишна жена от село Средногорово

Доброволци и полицейски екипи издирват 78-годишна жена в казанлъшкото село Средногорово, съобщи за БТА кметът на селото Илиян Илиев. Жената се казва Кръстина Първанова и е в неизвестност от 18 август.

Жената има малко стадо, което извежда на паша, но в понеделник около 19:00 часа в селото са се прибрали само животните ѝ, което притеснило нейните близки. Сутринта те са подали сигнал до кмета, който е уведомил органите на реда.

На място са над 60 полицейски служители, както и доброволци и следови кучета.

По думите на кмета е обходен много голям периметър - землището на селото, както и територии на съседни села и гранични землища. "Оглеждат се дерета, а обходът се извършва пеш, а не с автомобили и джипове", допълни Илиев. В търсенето са се включили и дронове с термокамери. Доброволците са от местното население - животновъди и земеделци, които познават района.

Жената е в неизвестност от вечерта на 18 август, когато от паша са се завърнали само козите ѝ. Няма следа и от кучетата, които се смята, че са били с нея, но също не са се върнали в селото, посочи още кметът.

Жената е обявена за общодържавно издирване. Предприети са оперативно-издирвателни мероприятия.