Нови директори поемат управлението на три детски градини в Русе

След проведен конкурс в два етапа и със заповед на кмета на община Русе, начело на ДГ „Детелина", ДГ „Иглика" и ДГ „Слънце" застават утвърдени специалисти с дългогодишен опит в сферата на предучилищното образование. Това съобщиха от пресцентъра на общината.

ДГ „Иглика" ще се ръководи от Радостина Иванова, която от 2007 г. е част от педагогическия екип на детското заведение. Професионалният ѝ път включва и работа като учител в ОУ „Отец Паисий" в с. Тетово и в ОДЗ „Приказен свят" в с. Николово. Завършила е бакалавърска и магистърска степени по „Предучилищна и начална педагогика" в РУ „Ангел Кънчев".

Новият директор на ДГ „Детелина" е Таня Тодорова, която досега ръководеше общинския отдел „Образование". Преди постъпването си в Община Русе през 2021 г. тя е била директор на ДГ „Здравец" и старши експерт в РУО – Русе. Тодорова е възпитаник на Русенския университет „Ангел Кънчев" с бакалавърска степен по „Предучилищна и начална училищна педагогика" и магистратура по „Превенция на престъпността и пробационни практики". Тя е магистър и по „Мениджмънт на управлението в предучилищните заведения" и „Монтесори педагогика в дигиталното общество" в СУ „Климент Охридски".

Начело на ДГ „Слънце" застава Марина Матинска-Симеонова, която е учител в детската градина от 2016 г. Тя е бакалавър по „Предучилищна и начална педагогика" и магистър по „Педагогическа превенция и пробационни практики" в Русенския университет.