16-годишен падна от атракцион в Слънчев бряг, в болница е

16-годишен тийнейджър е паднал от надуваем банан, теглен от джет в Слънчев бряг.

Закаран е в спешното на УМБАЛ - Бургас в съзнание, пише NOVA.

Пострадалият е без опасност за живота, с рана на главата и шията. Инцидентът е станал около 15:30 ч.

Трима непълнолетни туристи, отседнали в курорта, решили да се качат на водния атракцион. По време на движение лодката предприела рязка маневра и един от младежите се изпуснал от дюшека, падайки в морето, след които отново се качил самостоятелно.

При слизането на брега младежите нямали оплаквания, но падналият бил с леко кръвотечение в областта на брадичката. Отказал помощ, но след няколко метра му станало лошо, като получил световъртеж. Прегледан е от лекар в медицинския център на плажа, който се усъмнил, че е получил комоцио и в тази връзка повикал екип на „Спешна помощ".

В понеделник 8-годишният Иван от Разлог загина минута след старта на парасейлинг - парашут, теглен от лодка в морето над Несебър. Детето полетя към водата пред очите на майка си, която е била с него във въздуха. Детето е паднало от около 50 метра височина във водата.

Трима души са задържани за случилото се. Това са капитанът на лодката, морякът, отговорен за обезопасяването на полета с парашут и управителят на водната база.

Незабавно са предприети спасителни действия, но въпреки усилията на лекарите и екипите на плажа, животът на момчето не е успял да бъде спасен.

Прокъсан обезопасителен колан на седалката на парашута е основната версия на разследващите за трагичната смърт на 8-годишното дете. По-малко вероятна е другата версия - че едно от въжетата, свързващо седалката с парашута, се е скъсало.

По неофициална информация именно коланът на седалката е бил протрит и вероятно се е скъсал във въздуха още преди парашутът да се извиси на обичайните за този вид атракции 150 метра.

Нито една институция в България не отговаря за изправността на парашута, който се използва за модерната по морето атракция парасейлинг. За да я предлагаш, нормативната уредба допуска административен контрол само върху лодката и правоспособността на водача. За поддръжката на парашута задължение има само собственикът на атракциона, установи "24 часа" след проверка какви са регулациите и кои институции имат отношение към контрола на съоръженията.

Проверката ни показа, че за да полетиш на около 50 до 150 метра над красивите ни морски курорти, трябва да разчиташ и на късмет.

Най-конкретни изисквания и регулации за услугата "воден парашут" са описани в наредба - за плаването и граничния режим на яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършването на водноатракционни услуги с тях. Такива са моторни ветроходни плавателни средства, както и задвижвани с човешка сила. Контролът на плаването им се осъществява самостоятелно и съвместно от Изпълнителна агенция "Морска администрация", Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР и Военноморските сили.

От 150 до 200 лв. за 15 минути се предлага въздушната разходка у нас. За парасейлинга няма възрастови ограничения, като единствено за лицата под 18 години се изисква да са с придружител, както е записано в Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води.

Операторите на парасейлинга искат задължително подписана от родителя декларация, че качва детето си на парашута, но тя няма никаква правна стойност. А възрастта е без значение - качват и деца на 1,5 г., както и 3-4-годишни.

Още миналата година след друг инцидент стана ясно, че парашутите у нас не се следят стриктно. Тогава двама парашутисти, скочили от балон с горещ въздух, паднаха край Благоевград и единият загина.

Полетите, извършвани с парапланер, делтапланер, парашут, балон и техни производни, не подлежат на лицензиране, защото са видове въздушни спортове. На проверка подлежи дали тези въздухоплавателни средства са технически изправни и дали пилотите им имат удостоверение да ги управляват.

За "водна шейна" към изискванията е добавено тя да е снабдена с документи за техническа годност и да има застраховка.

Повече правила има за джетовете. Те трябва да са снабдени с два червени ръчни димни сигнала, сигнално огледало и свирка, както и със система за автоматично спиране в случай че водачът падне във водата. Забранено е да се карат при лоши хидрометеорологични условия, както и преди и след залез-слънце.