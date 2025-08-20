Бургас купува специални шлангове за гасене на горски пожари - наличното оборудване е похабено

От "Социално подпомагане" откриха приемна в кметството на Българово, където ще консултират пострадалите от огъня в събота как да подават заявления за компенсации

Общинският съвет в Бургас ще даде разрешение на общината да закупи противопожарни шлангове тип D за нуждите на двете служби в морския град. Предложението е на кмета Димитър Николов и ще се гласува на предстоящата сесия на местния парламент.

При гасенето на последните пожари в Бургас се разбра, че немалка част от противопожарните шлангове от този тип, с които разполагат пожарните автомобили на районните служби, са били частично или напълно унищожени. А те се използват предимно при горски и полски пожари, мотивира се кметът.

Според него в момента регионалната дирекция не разполага с необходимите количества за пожарните коли, които дават дежурства в община Бургас. Предложението на Димитър Николов е кметството да закупи

100 нови противопожарни шланга тип D

с диаметър 25 мм, дължина 20 м, с работно налягане от 15 бара.

За закупуването на специалните шлангове кметът уточнява, че двете противопожарни служби в града са едни от най-натоварените в страната. От началото на лятото досега огнеборците са гасили 15 пожара на територията на общината, като част от тях нанесоха големи материалните щети, включително имаше и изпепелени постройки.

Последните тежки инциденти са от вилна зона Острицата и вилната зона на град Българово, където огънят унищожи десетки къщи.

Междувременно екипи на регионалната дирекция "Социално подпомагане" откриха в сряда приемна в кметството на Българово, където да приемат заявления на пострадалите от пожара в събота и да консултират хората какви помощи могат да получат. Кметът Димитър Николов бе неотлъчно на място при гасенето на големите пожари в областта през това лято.

За да попаднат в списъка за получаване на компенсации, от собствениците на изгорелите къщи се иска само да предоставят документ за самоличност и за собственост на пострадалия имот. Над

20 обитаеми постройки във вилната зона на Българово изгоряха

при големия пожар на 16 август. Сега две комисии извършват оглед на щетите, като едната описва пострадалото от огъня общинско имущество, а другата установява щетите в частните имоти.

След пожара в Българово бе задържан 45-годишен мъж поради съмнение, че той е причинил пожара с искра от трактор, докато се опитва да извади тръба от земята.

Като цяло Бургаска област е сред рисковите от пожари региони в страната. Това лято не остана община в региона, в която да не възникна голям горски пожар. Най-много пострада Сунгурларе, където преди десетина дни бе обявено бедствено положение. Там се наложи евакуацията на цяло село, а през юли изгоряха 130 дка неожъната пшеница в землището на село Горово.