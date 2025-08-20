Освободиха знаков обвинител като зам.-апелативен прокурор на Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Рокадата e станала по искане на временния ръководител Тихомир Стоев

Калоян Димитров става зам.-шеф на окръжните обвинители във Велико Търново

Знаковият пловдивски обвинител Румен Попов е освободен от поста заместник на административния ръководител на апелативната прокуратура в Пловдив. Това е станало с решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на и. ф. шеф на Апелативната прокуратура Тихомир Стоев. Мотиви не са посочени. Попов остава като редови обвинител, а заместник на Стоев става доскорошният ръководител на тази прокуратура Тодор Деянов.

Освобождаването на Румен Попов озадачи някои юристи. Той е от известните обвинители, преди това беше начело на Окръжната прокуратура в Пловдив и мнозина не крият, че с него лесно се работеше.

Срокът за подаване на документи за титулярен ръководител изтече в понеделник, други кандидати, освен Тихомир Стоев, няма.

С друго решение Калоян Димитров, който беше част от Окръжната прокуратура в Пловдив, става зам.-шеф на окръжните обвинители във Велико Търново