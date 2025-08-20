Кризисен щаб в Плевен заради безводието, взимат пари от общинските проекти за ВиК (Обзор)

Общината не е искала пари за инвестиции във водата, предпочела е да гради спортна зала и да оправя улици и тротоари

Областният управител на Плевен да свика кризисен щаб, а експерти от министерствата на регионалното развитие, на околната среда и на земеделието да се командироват на терен и да докладват всяка седмица. Това заръча премиерът Росен Желязков като спешни мерки за решаване на водната криза в града.

За поредна година в разгара на лятото в 15 населени места в областта беше въведен режим на водата, който частично засегна и седмия по големина град в България. Вече трета седмица кранчетата се спират през нощта, както и през голяма част от деня.

Административна и финансова помощ обеща премиерът, за да се преодолеят десетилетните проблеми с водоснабдяването на областта. И се ангажира с политическа подкрепа от правителството финансовият ресурс, предвиден в бюджета за общински проекти на Плевен, да бъде пренасочен към изграждане на ВиК инфраструктура.

Общината вече е преразгледала инвестиционната си програма,

като се дава приоритет на подмяната на ВиК инфраструктурата в 22 от малките населени места. Заложени са и разходи за проектиране на сондажни кладенци в 7 села.

Преглед на общинската инвестиционна програма, която е в размер на 6,7 млрд. лв., показва, че Плевен изобщо не е кандидатствал за никакви ВиК проекти. Единственото изключение е реконструкцията на водопроводната мрежа на две от големите улици в центъра на града за общо 6 млн. лв., от които обаче тази година ще бъдат усвоени само 500 хиляди лева.

Вместо това от общината са поискали и са получили 36 млн. лв. за изграждане на нова многофункционална спортна зала в града и за ремонт на стадион “Плевен” на стойност 8 млн. лв. Всички останали проекти на обща стойност около 105 млн. лв. са за реконструкция на улици, тротоари и общински пътища в региона, личи от приложението към Закона за бюджета за 2025 г., където са описани всички общински проекти.

Тъй като не за всички има проектна готовност и парите няма как да се усвоят още тази или идната година, сега част от тези пари ще бъдат пренасочени към решаване на водния проблем. За това обаче трябва да има решение на парламента за промяна на Закона за бюджета за 2025 г., тъй като общинската инвестиционна програма е неразделна част от закона и всички направени досега по нея промени бяха гласувани на две четения от пленарната зала.

Пренасочването на парите за Плевен за водни проекти ще бъде и част от дискутираните въпроси на свиканото за четвъртък извънредно заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите, което бе предприето за спешно решаване на проблемите с безводието в страната.

В Министерството на регионалното развитие и благоустройството вече са проведени няколко срещи по темата, а министър Иван Иванов възложи процедура по изготвяне на подробен устройствен план и прединвестиционно проучване за изграждането на язовир “Черни Осъм”, пречиствателна станция за питейни води, водноелектрическа централа и довеждащ водопровод.

От септември трябва да започне спешно подмяната на тръбите в града,

вече са подадени документи за тези проекти. ВиК холдингът и ВиК операторът, съвместно с общината да започнат в ускорени срокове проектиране на всички проблемни участъци, където водопроводната мрежа в Плевен е в най-лошо състояние, като предложат и търсенето на нови водоизточници, поиска по този повод Желязков.

Преди дни от ВиК - Плевен, съобщиха, че вече са започнали проучвателни сондажни дейности за откриване на вода. Те се извършват в зоната на помпена станция “Вит”, като целта е да се достигне по-дълбок водоносен хоризонт и да се подават допълнителни количества към потребителите.

За изграждането на язовир “Черни Осъм” пък се говори вече от около 20 години.

Той би трябвало да разреши проблемите с водата и на Ловеч и редица други населени места в региона.

В момента Плевен се захранва само от река Осъм и е единственият голям град в България, който не ползва язовир.

Според бившия министър на околната среда Емил Димитров обаче построяването на нов язовир е излишно. Той е на мнение, че може да се използва вода от съществуващия язовир “Горни Дъбник”, от който вече е изграден водопровод. Ако на него се сложи модул за очистване и утаител, проблемът на Плевен щял да се реши, каза Димитров, който бе екоминистър от квотата на “Обединени патриоти” в кабинета “Борисов 3”.

