ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелската армия ликвидира 10 бойци на "Хамас" пр...

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21144839 www.24chasa.bg

Падналият в морето 16-годишен софиянец е с комоцио

Димчо Райков

[email protected]

2872
Медицинските лица на плажа ще се придвижват с джет, вместо с линейка Снимка: Pixabay

16-годишното момче, което падна в морето в Слънчев бряг от надуваем плаващ дюшек, дърпан от джет, е със съмнение за комоцио. Затова е бил приет в бургаската болница след като се оплакал от световъртеж.

Момчето е от София и заедно с други двама младежи се качили на водния атракцион. По време на движение лодката предприела рязка маневра и един от тях се изпуснал от дюшека и паднал в морето, но успял пак да се качи самостоятелно. При слизане на брега младежите казали, че нямат оплаквания. Само падналият от водния атракцион имал леко кръвотечение в областта на брадичката, но отказал лекарска помощ. След няколко метра обаче му станало лошо и получил световъртеж, след което е бил прегледан от лекарския екип на плажа. Медиците се усъмнили за комоцио и с линейка на Спешна помощ го пратили в УМБАЛ-Бургас.

И тримата младежи пристигнали от София и се настанил в хотел в Слънчев бряг.

Няма опасност за живота на момчето, казаха от болницата.

След преглед в болницата момчето е изписано и се е прибрало в добро здравословно състояние в Слънчев бряг

По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от полицията.

Медицинските лица на плажа ще се придвижват с джет, вместо с линейка Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини