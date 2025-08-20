ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелската армия ликвидира 10 бойци на "Хамас" пр...

Бивша шефка на агенцията за децата ще ръководи образованието в София

1328
Д-р Елеонора Лилова Снимка: Пиер Петров

Елеонора Лилова сменя Ваня Кастрева след 17 г. на поста

Елеонора Лилова поема образованието в София. Тя спечели конкурса за началник на Регионалното управление на образованието, научи "24 часа". След 17 г. начело Ваня Кастрева го освобождава поради навършване на пенсионна възраст.

Д-р Лилова е бивша шефка на Държавната агенция за закрила на детето (избрана през 2018 г.) и настоящ директор на 2-о СУ "Акад. Емилиян Станев". Има магистърски степени по педагогика, социология и мениджмънт на образованието от Софийския университет и е доктор по управление на образованието от Пловдивския.

Петима бяха кандидатите, допуснати до конкурса.  Останалите желаещи да ръководят РУО-София яха Клара Арабаджиева, Вяра Богатева, Филип Филипов и Вера Влахова.

Д-р Елеонора Лилова

