Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград

Тони Маскръчка

1000
Започна изграждането на 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград.

Започна изграждането на зелени пространства на мястото на т.н. кални петна в 10 общински имота в кварталите „Струмско", „Еленово" и „Ален мак" в Благоевград. За тях ще бъдат вложени над 2 млн. лв. европейски средства.

Първите части на междублокови пространства в кв. „Струмско" и кв. „Ален мак" вече са подготвени и текат дейности по изграждане на необходимите автоматизирани поливни системи, снабдени със соларни панели, резервоари и сондажни помпи.

Терените се подготвят за обособяване на нови пешеходни алеи с бетонни перфо елементи, позволяващи затревяване и поставяне на градински бордюри.

Предстои през септември дейностите да стартират и в кв. „Еленово".

Общо 1304 нови дървета, от които 763 широколистни и 541 иглолистни дървета, съчетани с храстова растителност и тревни площи, ще бъдат засадени между жилищните блокове.

С изграждането на десет нови зелени пространства ще се намалят нивата на фини прахови частици, въздухът ще се пречиства по естествен път, което ще подобри качеството му и ще се създаде по-здравословна и приятна градска среда за жителите.

Проектът се реализира с финансиране по Програма „Околна среда" 2021–2027 г.,, а общата стойност е 2 025 213,90 лв., от които над 1.67 млн. лв. са безвъзмездна помощ от Кохезионния фонд на ЕС.

Проектното предложение бе одобрено от Общински съвет през юли 2024 г., а неговото изпълнение ще се осъществи в периода март 2025 – март 2027 г.

