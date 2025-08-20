След трагедията с 8-годишния Иван: Жената на Цецо Елвиса разказва как идват линейките на морето

Звъннах на тел. 112- даде няколко свободни сигнала и никой не ми вдигна. Оказа се, че на територията на Слънчев бряг, Свети Влас, Несебър и Равда има само 2 дежурни линейки.

Това разказа във фейсбук съпругата на певеца Цветелин Атанасов Елвиса- Мариела, след като темата с линейките по Черноморието стана актуална заради случая със загиналото при параслейдинг в Несебър 8-годишно момче.

На семейството на певеца се наложило да потърси спешна медицинска помощ в Слънчев бряг около 3 часа през нощта. Мариела разказва, че обиколили всички клиники и частни центрове в летния курорт, а за по-сигурно отишли и до Несебър. Така разбрали, че Здравната къща в Несебър се ремонтира, а за курортите Слънчев бряг, Несебър, Равда и Свети Влас имало само 2 дежурни линейки през нощта. На разположение била и една медицинска сестра в поликлиниката в Слънчев бряг.

Жената на Цецо Елвиса се оплаква, че при централния вход на лечебното заведение било тъмно и нямало никакво обозначение, чрез което да се разбере, че кабинета на дежурната през нощта сестра се намира от задната страна на сградата.

"Ако е нещо наистина спешно и разполагате с кола,тръгвайте директно към Бургас", призовава тя.