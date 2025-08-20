ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Николай Нанков за безводието: През последните 5 го...

След трагедията с 8-годишния Иван: Жената на Цецо Елвиса разказва как идват линейките на морето

Звъннах на тел. 112- даде няколко свободни сигнала и никой не ми вдигна. Оказа се, че на територията на Слънчев бряг, Свети Влас, Несебър и Равда има само 2 дежурни линейки. 

Това разказа във фейсбук съпругата на певеца Цветелин Атанасов Елвиса- Мариела, след като темата с линейките по Черноморието стана актуална заради случая със загиналото при параслейдинг в Несебър 8-годишно момче.

На семейството на певеца се наложило да потърси спешна медицинска помощ в Слънчев бряг около 3 часа през нощта. Мариела разказва, че обиколили всички клиники и частни центрове в летния курорт, а за по-сигурно отишли и до Несебър. Така разбрали, че Здравната къща в Несебър се ремонтира, а за курортите Слънчев бряг, Несебър, Равда и Свети Влас имало само 2 дежурни линейки през нощта. На разположение била и една медицинска сестра в поликлиниката в Слънчев бряг.

Жената на Цецо Елвиса се оплаква, че при централния вход на лечебното заведение било тъмно и нямало никакво обозначение, чрез което да се разбере, че кабинета на дежурната през нощта сестра се намира от задната страна на сградата.

 "Ако е нещо наистина спешно и разполагате с кола,тръгвайте директно към Бургас", призовава тя.

"Слава Богу, при нас ситуацията не беше на живот и смърт! Зачестилите случаи, изискващи спешна помощ в летните ни курорти в пика на сезона- визирам детенцето, паднало с парашут и казуса с линейките- проблем има и е огромен", пише още съпругата на певеца. 

🆘За спешните случаи по нашите летни курорти! ‼️Наложи ни се да потърсим спешна медицинска помощ в Слънчев Бряг в около 3...

Публикувахте от Mariela Neykova в Вторник, 19 август 2025 г.

