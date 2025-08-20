Сватбарите с хранително натравяне в Сливен яли пържоли, кюфтета и торта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Масово хранително натравяне край Сливен след сватба. Десетки хора от всички възрасти са приети в различни болници с оплаквания.

На тържеството в неделя вечерта в село Филаретово се събрали близо 800 гости.

Часове след като приключили с менюто, включващо пържоли, пиле, кюфтета и торта, част от тях са приети в лечебни заведения със симптоми на хранително натравяне, пише bTV.

Постъпват в болници в Ямбол, Сливен, Велико Търново, Шумен, Търговище и Варна. Според здравните власти вероятно става дума за салмонелоза, но все още няма окончателно заключение.

Храната за сватбата е домашно приготвена и трудно може да се установи откъде са продуктите. В момента всички са в добро общо състояние.