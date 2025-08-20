ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Николай Нанков за безводието: През последните 5 го...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21145641 www.24chasa.bg

Сватбарите с хранително натравяне в Сливен яли пържоли, кюфтета и торта

2460
Сватба Снимка: Pixabay

Масово хранително натравяне край Сливен след сватба. Десетки хора от всички възрасти са приети в различни болници с оплаквания. 

На тържеството в неделя вечерта в село Филаретово се събрали близо 800 гости.

Часове след като приключили с менюто, включващо пържоли, пиле, кюфтета и торта, част от тях са приети в лечебни заведения със симптоми на хранително натравяне, пише bTV.

Постъпват в болници в Ямбол, Сливен, Велико Търново, Шумен, Търговище и Варна. Според здравните власти вероятно става дума за салмонелоза, но все още няма окончателно заключение.

Храната за сватбата е домашно приготвена и трудно може да се установи откъде са продуктите. В момента всички са в добро общо състояние.

Сватба Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)