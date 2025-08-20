От лодката сбъркали посоката, в която да търсят падналото дете, докато майката в ужас крещяла над тях (Обзор)

Линейките закъсняха, казва още тя

Прокуратурата прати водолази, но засега не откриват в морето счупените катарами

Цял ден в сряда водолази претърсваха морето, където от парасейлинг падна 8-годишният Иван от Разлог, за да открият веществени доказателства за неизправността на съоръжението. Акцията започна от ранни зори на 600 м от брега - на мястото на трагедията, и приключи следобед без резултат.

Гмуркането е съгласувано с местната прокуратура. При изземване на съоръжението се оказа, че са липсвали определени части, което доказва, че те са причината за нелепата смърт на детето. Става въпрос за част от колана и катарамите, придържащи момченцето към седалката, които вероятно са се скъсали. Ако водолазите ги открият, ще бъдат прикрепени към техническата експертиза.

Съдът ще гледа в четвъртък мерките за неотклонение на 3-мата задържани за инцидента. В ареста от понеделник са управителят на водната база Петко Стефанов, отдаващ парасейлинга, капитанът на лодката Христо Раев и морякът Камен Тентев. Те са привлечени за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на дейност. Очаква се да се поиска постоянното им задържане.

Аз се опитах да се откопча, за да мога да сляза при него, защото той беше сам долу и никой нищо не правеше. Лодката стоя, стоя, мен ме държаха във въздуха и аз крещя отгоре, нищо не мога да направя. Лодката тръгна в обратната посока, тя не знаеше къде е детето. Аз стоях горе, дойде един джет и го взеха детето. След като ме свалиха, исках да ме закарат там или да звънна да знам какво е състоянието на детето.

Това разказа през сълзи Мария Данева, майката на 8-годишния Иван. Семейството ходело на това място в Несебър, откакто синът ѝ се родил, а от 3 г. той искал да се качи на парашута. Едва сега, като навършил 8, се съгласили, защото на сайта на фирмата било посочено, че е подходящо за деца над 3 години.

Мария е категорична, че не е имало инструктаж, преди да се качат на лодката и да ги издигнат в небето. Нито са ѝ давани документи, които да подпише.

Постояхме малко горе, той разглеждаше. Беше суперизпълнително дете. Като му кажеш не мърдай и той стои и не мърда. Държеше се и само си въртеше очичките, за да разгледа и да се радва колко е красиво и че най-после е горе, колко е хубаво морето и как ще ходим до Слънчев бряг вечерта.

Само се чува за стотна от секундата

едно так-так и се скъсаха коланите

на детето. Виждаше се част от колана и някакви конци отдолу. Разплетен, скъсан. Той въобще не се задържа горе, той полита и пада. Никой не прави нищо долу, продължи, плачейки, жената в изповед пред bTV.

Лекарката, която беше на плажа, се опита да направи всичко възможно, описва още Мария. Аз стоях при нея през цялото време да помагам, докато дойде линейката, защото тя доста закъсня. После казаха, че трябва да дойде реанимационна линейка, но тя се забави още повече, обяви жената. Моето дете го няма, каква е справедливостта? Никой не може да ми го върне. Просто искам да се знае това, което се е случило, обясни Мария Данева.

Че линейката закъсняла, разказват и свидетели от плажа. Първата пристигнала на 20 минути след обаждането до 112. Оказало се обаче, че тя нямала реанимационно оборудване, затова след около 30 минути била извикана втора линейка. Тя тръгнала от Бургас и пристигнала близо час и 10 минути след инцидента.

“Детето

беше извадено във видимо тежко състояние, но беше живо,

имаше жизнени показатели. Действията на лекари, спасители тук на плажа бяха светкавични, много адекватни от момента на подаване на сигнала. До самия край те не спряха да помагат да реанимират детето. Час и 10 минути тези хора, включително с първата линейка, се бореха неуморно за живота, но за съжаление, краят беше фатален”, разказа Тихомир Атанасов, който бил със своето дете на брега.

“Невъзможно е линейка за подобен случай да се забави толкова. Категорично отричам да има пропуски в оборудването”, казва директорът на Спешна помощ в Бургас Асен Кърджиев. От здравното министерство също увериха, че няма пропуски, но въпреки това назначиха вътрешна проверка.

