Желязков поиска до края на лятото да е разписано кой и как отговаря за атракциите (Обзор)

До края на летния сезон да има анализ и да се подготвят законови промени, да за има ефективен контрол над атракционите. Това разпореди в сряда премиерът Росен Желязков след смъртта на 8-годишния Иван, който падна по време на парасейлинг в Несебър.

Часове след инцидента се оказа, че нито една институция у нас не отговаря за изправността на парашута.

Тук ангажиментът не е само на търговеца, не е само на ползвателя на услугата и не е само на родителите. Тук трябва да имаме ангажимент, а не да си прехвърляме задълженията и упреците от институция на институция. Затова трябват спешни дейности още този сезон, който все още не е приключил и е в разгара си, и трябва да имаме анализ, в това число и на ниво закон, обясни Желязков.

Още във вторник министрите на туризма Мирослав Боршош и на спорта Иван Пешев обявиха, че започват работа по законодателни промени.

Задълбочено разгледахме казуса и виждаме, че има пропуски в нормативната уредба, каза пък в сряда вицепремиерът Гроздан Караджов на брифинг в Министерския съвет. И обясни, че когато парасейлинг, скачане с парашут, парапланери и други подобни дейности се организират по търговски начин, липсва ясна правна регламентация. Затова е възложена и задача на министрите на икономиката, спорта и туризма, както и на три агенции, да подготвят в спешен порядък текстове за законово уреждане на тези въпроси, които да бъдат внесени в Народното събрание.

Гроздан Караджов обясни, че проверката от “Морска администрация” не е открила пропуски в плавателния съд.

В началото на сезона е извършена първоначална проверка, на 16 юли и инцидентна такава на плавателното средство и на капитана за неговата правоспособност, проверен е и центърът за водни дейности. Нито веднъж не са открити нарушения.

Допълнително на 17 юли заедно с Гранична полиция са проверени и каналите за излизане и влизане на такива атракциони, и тук няма нарушения.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък призова родителите да са по-внимателни. И даде пример как във вторник е прибрал тротинетките на внуците си.

Като се прибирах от работа, моите така караха, че само като паркирах, взех тротинетката - нямат повече тротинетки. Не виждам аз по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения... Пази боже, стават инциденти. Инциденти се случват, но подобни екстремни спортове и екстремни неща..., каза Борисов.

По-късно във фейсбук изказа и официални съболезнования на родителите за загиналото край Несебър дете.

Изказването ми е като на баща и дядо на три внучета. И затова не направих политически коментар върху трагичния инцидент. Вчера забраних на моите внуци електрическите тротинетки, свалих ги. На тях им е забранено да скачат от буни, дамби и т. н. Те не са посещавали аквапаркове. И пътуват в автомобил само на задната седалка и задължително с колани. Всичко това имам предвид, като казвам, че регулациите идват първо от семейството. Убеден съм, че повечето екстремни съоръжения са опасни както за възрастни, така и за деца, написа още лидерът на ГЕРБ.