Жена загина при катастрофа между кола и микробус край Исперих (Обновена)

Жена загина при катастрофа, станала тази вечер на кръстовището между главен път Е-70 и изхода за град Исперих- Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Сигналът е подаден на тел. 112 в 18:50 часа. Микробус "Мерцедес Вито", шофиран от 23-годишен шофьор от Разград, движейки се от Разград към Исперих, не спира на знак "Стоп" и удря пътуващ по главния път в посока Русе лек автомобил "Тойота", пише БТА.

При удара на място е загинала 69-годишна жена, съпруга на 70-годишния шофьор на "Тойота"-та. Двамата са с двойно гражданство, родом от село Кошарна, Русенско. В буса с холандска регистрация освен водачът са пътували още двама души. Всички са откарани в разградската болница, където в момента се изяснява състоянието им.

Продължава огледът на място и работата по случая, посочи Георгиева.