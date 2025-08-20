Николай Нанков за безводието: През последните 5 години беше изгубено безценно време

През последните 5 години беше изгубено безценно време. Това написа във фейсбук профила си председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков за борбата с безводието.

"Преди точно една година - на 23 август 2024 г., с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и кметовете на Велико Търново Даниел Панов и на Свищов Генчо Генчев обсъждахме безводието в района и необходимостта от ускоряване на изграждането на т.нар. "система Дунав", както и използването на водата от яз. "Александър Стамболийски" за питейни-битови нужди", припомни той.

"Още тогава обявихме, че ГЕРБ като най-голяма и силна партия, ще търсим споделена отговорност с останалите за справяне с натрупаните проблеми. И това не беше предизборен лозунг. Защото безводието не е проблем, от който страдат избирателите само на една или друга партия. А всички. И сега, при стабилно редовно правителство, е време заедно да намерим решения. Не да пускаме и тази тема в политическата мелачка на омразата, както опитват да направят опонентите ни".

"Защото работата във водния сектор изисква добро планиране. Но и повече време. Вчера дадох пример как инвестициите, реализирани от правителствата на Бойко Борисов за пречиствателни станции за отпадъчни води, вече стават видими и гражданите този летен сезон се радват на чистото море. Колко време отнемат новите сондажи за питейна вода? Или реконструкцията на довеждащи водопроводи? Или подмяната на вътрешна водопроводна мрежа? Или реконструкция на пречиствателни станции за питейна вода? Или разширението им? Или строителството на нови язовири? Знаете ли? За някои дейности - месеци, за други - години. Но за всяка една трябва воля и прецизно планиране, според спешността на нуждите", коментира Нанков.

"Именно това ще обсъдим утре в ресорната парламентарна комисия по околната среда и водите. Защото през последните пет години беше изгубено безценно време. Много приказки се изприказваха, но не беше свършена никаква работа. Никаква. Нула. И изведнъж всички ахнаха, стъписани от сушата. Но за тези пет години - повече от един управленски мандат, беше загубено темпото, наложено от правителствата "Борисов". Заложените проекти бяха изпратени в кошчето, осигуреното финансиране - отнето за други нужди. А ние предупреждавахме какво ни очаква. Ще напомня само за спрения през 2021 г. инфраструктурен проект на Българския ВиК Холдинг за подмяна на водопровода от Черни Осъм през Ловеч и Плевен. Ако той бе реализиран навреме, днес нямаше жителите на Плевен да страдат от безводие".

"От години лансираме идеята за единен държавен орган по управление и контрол на водите, той е залегнал и в предизборните програми на ГЕРБ. Приоритетите са два - краткосрочни и дългосрочни мерки за осигуряване на достатъчни количества вода за питейно-битови нужди, както и за напояване. Ние ще предложим решения, очакваме подкрепа", обясни Нанков.