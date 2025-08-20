ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 13 декември догодина частник може да ни вози с ...

Ще наблюдаваме "черна луна" на 23 август

Луна СНИМКА: Pixabay

"Черна Луна" ще бъде новолунието на 23 август, събота, което ще настъпи в 09:06 ч. българско време, каза за БТА физикът Пенчо Маркишки от Института по астрономия с НАО - БАН и катедра „Астрономия" на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Това ще бъде третото от общо четири новолуния през лятото на 2025 г. По аналогия на явлението, наречено "синя Луна", третото поред новолуние в сезон с четири новолуния или второто новолуние в месец, в който има две новолуния, се нарича "черна Луна", каза Маркишки.

По думите му това събитие не е свързано с вида на самата Луна. "По време на всяко новолуние нашият естествен спътник е обърнат с тъмната си страна към Земята. Поради това и поради факта, че по време на новолуние Луната се намира между Земята и Слънцето, ние не можем да я видим в светлината на дневното небе", каза специалистът. С това се обяснява и популярното му название "черна Луна".

Той уточни, че явлението "е просто резултат от "игра на числа", както се изразяват някои". Физикът посочи, че следващия месец новолунието ще бъде на 21 септември в 22:54 ч. българско време, а началото на астрономическата есен ще настъпи на 22-ри в 21:19 ч. "Тоест, ако септемврийското новолуние бе само с малко по-малко от едно денонощие по-късно, общият брой на новолунията през това лято щеше да остане три и съгласно дефиницията това би "отменило" явлението "черна Луна", обясни Пенчо Маркишки.

