Тримата задържани за инцидента със загинало дете в Несебър се изправят пред съда

Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Тримата задържани за инцидента в Несебър се изправят пред съда. Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за мъжете заради смъртта на 8-годишния Иван, който падна от парашут. Трагедията се случи броени минути, след като атракционът вече е бил в небето.

Част от коланите, с които е било завързано детето, са се скъсали и то е полетяло от около 50 метра височина. По случая са назначени редица експертизи. А водолази претърсиха морското дъно в района на инцидента, за да открият катарамите на скъсаните предпазни колани, с които момчето е било вързано по време на полета, пише Нова тв. 

Белезници

