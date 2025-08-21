Борят се за живота на работника, пострадал в завода "Арсенал"

Критично остава състоянието на работника от "Арсенал". Той е настанен в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги" в Пловдив. Лекарите се борят за живота му, информира БНТ.

По данни на Областната дирекция на МВР в Стара Загора в 11:15 часа е бил получен сигнал за пострадал водач на транспортно средство на територията на стопански обект в Казанлък, който се транспортира към болнично заведение.

От предприятието съобщиха, че при извършване на дейности на територията на дружеството от багер – челен товарач, управляван от 53-годишен мъж, е възникнал пожар зад машината. Пламъкът се е прехвърлил върху корпуса на багера и е засегнал работещият на него багерист, който е получил изгаряния.

Досъдебното производство за инцидента се наблюдава от Районната прокуратура в Стара Загора. То е за причиняване на средна телесна повреда на 53-годишен мъж поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или дейност, представляваща източник на повишена опасност – престъпление по чл. 134 от Наказателния кодекс.

Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство, като предстои да бъдат разпитани свидетели, назначени експертизи и други.