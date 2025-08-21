Община Оряхово купи сградата на болницата с дарение от АЕЦ

Община Оряхово закупи сградата на бившата болница в града, каза за БТА кметът Росен Добрев. По думите му АЕЦ „Козлодуй“ са направили дарение на стойност 1.9 млн. лв., с което сградата е придобита след търг от синдик.

„Сградата беше собственост на МБАЛ „Оряхово“ ЕООД – дружество, обявено в несъстоятелност през 2011 година. От тогава до момента са проведени над сто търга, в които цената на сградата е намалявала. Проведохме редица срещи и разговори с представители на атомната електроцентрала и Българския енергиен холдинг, за да получим безвъзмездно сумата, с която да закупим сградата“, допълни Добрев.

На извънредно заседание на Общински съвет, проведено в средата на август, беше прието дарението от АЕЦ „Козлодуй“ и кметът беше задължен да използва сумата, за да придобие общината движимото и недвижимо имущество, собственост на МБАЛ „Оряхово“ ЕООД и да направи актуализация на бюджета.

„Имам планове за тази сграда, идея, която няма да обява в момента, но до няколко месеца ще стане ясно дали има шанс за дейност в сградата на болницата“, каза кметът.

БТА припомня, че в община Оряхово все още е нерешен въпросът с нуждата от допълнителни лични лекари. В момента там практикуват четирима лични лекари, а населението е над 7800 жители.