ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

16-годишният, пострадал в Слънчев бряг, е пуснат н...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21146630 www.24chasa.bg

Община Оряхово купи сградата на болницата с дарение от АЕЦ

1096
Кметът на Оряхово Росен Добрев. Снимка: Фейсбук

Община Оряхово закупи сградата на бившата болница в града, каза за БТА кметът Росен Добрев. По думите му АЕЦ „Козлодуй“ са направили дарение на стойност 1.9 млн. лв., с което сградата е придобита след търг от синдик. 

„Сградата беше собственост на МБАЛ „Оряхово“ ЕООД – дружество, обявено в несъстоятелност през 2011 година. От тогава до момента са проведени над сто търга, в които цената на сградата е намалявала. Проведохме редица срещи и разговори с представители на атомната електроцентрала и Българския енергиен холдинг, за да получим безвъзмездно сумата, с която да закупим сградата“, допълни Добрев. 

На извънредно заседание на Общински съвет, проведено в средата на август, беше прието дарението от АЕЦ „Козлодуй“ и кметът беше задължен да използва сумата, за да придобие общината движимото и недвижимо имущество, собственост на МБАЛ „Оряхово“ ЕООД и да направи актуализация на бюджета. 

„Имам планове за тази сграда, идея, която няма да обява в момента, но до няколко месеца ще стане ясно дали има шанс за дейност в сградата на болницата“, каза кметът. 

БТА припомня, че в община Оряхово все още е нерешен въпросът с нуждата от допълнителни лични лекари. В момента там практикуват четирима лични лекари, а населението е над 7800 жители. 

Кметът на Оряхово Росен Добрев. Снимка: Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)