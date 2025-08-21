ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

16-годишният, пострадал в Слънчев бряг, е пуснат н...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21146651 www.24chasa.bg

Един загинал, 27 ранени при катастрофи през изминалото денонощие

1064
Полиция СНИМКА: 24 часа

Един човек е загинал, а други 27 са ранени при станалите 20 тежки пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР. 

В София са станали 29 леки пътни инцидента и една тежка катастрофа с един ранен.

От началото на август 30 души са загинали по пътищата на България, припомня БТА. 

От началото на годината 267 души са загубили живота си вследствие на катастрофи. При сравнение с данните за загиналите (281) през същия период на 2024 г. се отчитат 14 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)