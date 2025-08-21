Един загинал, 27 ранени при катастрофи през изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек е загинал, а други 27 са ранени при станалите 20 тежки пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР.

В София са станали 29 леки пътни инцидента и една тежка катастрофа с един ранен.

От началото на август 30 души са загинали по пътищата на България, припомня БТА.

От началото на годината 267 души са загубили живота си вследствие на катастрофи. При сравнение с данните за загиналите (281) през същия период на 2024 г. се отчитат 14 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.