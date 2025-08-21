ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мит ли е телепатията между близнаци?

Мъж насъсква кучето си срещу декоративни фигури на пешеходци в Костинброд

КАДЪР: bTV

Вандализъм в Костинброд. Декоративните фигури на пешеходци, които бяха поставени на кръстовище в града преди около месец, станаха обект на агресия.

В социалните мрежи мъж качи клипове, на които се вижда как той насъсква кучетата си срещу фигурите.

Те ги драскат, опитват се да ги съборят, а след това самият той рита една от фигурите.

На мъжа са съставени няколко акта от служители на общинския инспекторат и органите на МВР. Преди това не е извършвал вандалски прояви, пише bTV. 

Фигурите ще бъдат възстановени и приведени във вида, в който са били преди вандалската проява.

Предстои случаят да бъде предаден на прокуратурата.

КАДЪР: bTV

