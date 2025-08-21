Инструктор по парасейлинг: Преди години предложихме на държавата регулация, нищо не се случи

Преди години направихме среща с държавата, на която изложихме нашите притеснения и предложения за промени в регулацията. Нищо не се случи.

Това разказа капитан Радостин Мавродиев, който е и инструктор по парасейлинг.

Преди 8 години заедно с негови колеги решават да се самообразоват по темата и се свързват с техни колеги от други държави като Испания, където има действащи развити стандарти и норми. "Преведохме ги на български език, направихме дружество с нестопанска цел и започнахме курсове", казва Мавродиев пред Нова телевизия.

След това дружеството провежда среща и с държавни институции, на която представят правилата, по които работят, излагат съществуващите рискове и защо трябва да бъде променена действащата наредба, която не е актуална. На срещата присъствали представители на Министерството на туризма, на транспорта, "Гранична полиция", "Морска администрация".

"Тогава се опитахме да изпреварим събитията и да има превенция. Когато се свързахме с човека от Испания, за да поискаме нормите, той ни каза, че сме първите, които го търсим, преди да се е случил сериозен инцидент. В Испания тази дейност е регламентирана и тамошните органи за приели тези нормативи, които ние следваме доброволно", казва капитан Мавродиев

В момента той работи в Хърватия и признава, че там, както и в Черна гора и Гърция също няма държавен орган за регулация.

Пейо Майорски, председател на Асоциацията за защита на потребителите, напомни, че когато сме участници в една услуга, която ни е предоставена свободно, трябва да сме достатъчно добре уведомени. Проблемът е, че много пъти инструктажът е формален. Служителите също трябва да получават редовен инструктаж, за да знаят как да пазят, съхраняват оборудването.

Надпреварата между институциите беше да оневинят себе си, никой не каза, че е допуснал някаква грешка, изтъкна Майорски.

Според Таня Скринска, предприемач, най-малко виновна е майката, въпреки че много хора я обвиняват, но тя ще е най-наказаният човек доживот. Когато един човек има бизнес и от него изкарва немалко пари, не можем да си измием ръцете с една глоба, която се изкарва за половин ден. Държавата е виновна, защото години наред не прави никакви регулации. Трябва да им се отнема лиценза на тези фирми, смята тя.