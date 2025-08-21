Шофьорка е с травми по гръбначния стълб след сблъсък с бивол в София (Снимки)

Пореден тежък инцидент с бивол в София. Животното се озовало върху капака на автомобил, докато се движи по „Челопешко шосе". Случаят е от края на миналата седмица. След удара в животното колата е смачкана, а жената, която шофирала, е с травми по гръбначния стълб.

„Около 22:30 ч. завих от „Ботевградско шосе" по „Челопешко шосе". Може би на километър след отбивката излезе стадо едър рогат добитък – около 6-7 на брой. Нямаше вариант аз да не се ударя в едно от животните. Много хора се свързаха с мен и казаха, че този проблем е ежедневен", сподели пред NOVA потърпевшата Веселина Перфанова. Тя твърди, че се е движила с не повече от 30 км/ч. Веселина Перфанова КАДЪР: NOVA

При предишни инциденти в района беше установено, че животните са на Недялко Костов. Той единствен има стопанство за такъв добитък в региона. Няма връзка с него. Проблемът с биволите е ежедневен в района КАДЪР: NOVA

От Столичната община изпратиха своя позиция. Местната власт твърди, че от 2020 г. досега са направени 8 проверки на това стопанство. Съставени били 3 акта за нарушения, с което правомощията на СО се изчерпвали.

От Българската агенция по безопасност на храните уточниха, че за да установят чие е блъснатото животно, трябва да бъде проверена ушната му марка. За целта ще съдейства полицията. Проверка на място показала, че електропастирът е изправен. Опитът на служители на БАБХ да влязат в стопанството бил неуспешен, тъй като и те не се свързали със собственика. Инспекторите ще се върнат с полиция.