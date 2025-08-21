Бранимир Ботев за трагедията в Несебър: Институциите тичат след събитията

Институциите тичат след събитията. Така коментира трагедията със загиналото момченце, паднало от парашут в морето на плажа в Несебър в понеделник, бившият заместник-министър на туризма Бранимир Ботев. Според него трябва да се заложи на началната превенция. Той обясни, че министерството на туризма увеличава административните мерки върху бранша, но всъщност необходимото е обучение на персонала. Небоходим е и ежедневен контрол.

Необходима е наредба, а не закон, допълни адвокат Людмил Рангелов. Той обясни, че наказателната отговорност е лична, така че тя се носи от преките извършители на туристичския атракцион на плажа.