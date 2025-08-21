ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Парапланерист за инцидента в Несебър: Предпазните колани са били амортизирани

Сотир Лазарков КАДЪР: БНТ

Според парапланериста Сотир Лазарков предпазните колани, които са се скъсали при трагичния инцидент със загиналия 8-годишен Иван, паднал от парашут в Несебър, може би не са направени от подходящи материали или са били амортизирани.

Според него е добре те да бъдат проверявани всеки ден и да бъдат подменяни най-малко на три години.

"Нормално е между 1 и 3 години една такава сбруя да се води амортизирана и съответно да бъде подменена с нова. Хората, които са я използвали са преминали тези няколко години срок за амортизация и преди и след всеки полет те я свалят веднъж от човека, който я е ползвал и след това я свалят. При всяко такова действие трябва да оглеждат внимателно сбруята за протрити места, шев, който е тръгнал леко да се разкъсва. Катарама, която е започнала да захабява самия колан. При най-малко съмнение тази сбруя трябва да бъде сменена", заяви в пред БНТ Сотир Лазарков.

